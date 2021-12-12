-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزارة الخارجية تعلن عن مسابقة توظيف لشغل هذه المناصب    

الشروق أونلاين
  • 1078
  • 0
وزارة الخارجية تعلن عن مسابقة توظيف لشغل هذه المناصب    

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن تنظيم مسابقتين على أساس الاختبارات للتوظيف تتعلق بـ 180 منصب مالي.

وأوضحت الوزارة، الأحد، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن المسابقة تتعلق بـ:

1- كاتب الشؤون الخارجية: 20  منصبا ماليا منها 04 مخصصة للمترشحين الموظفين.

2- ملحق الشؤون الخارجية: 160 منصبا ماليا.

وأوضح بيان الخارجية أنه ولمزيد من المعلومات، الرجاء الدخول على الرابط التالي:

http://www.mae.gov.dz/Emplois-stages-et-concours_15.aspx

مقالات ذات صلة
قوجيل: الجزائر ستبقى خطا أحمرا في وجه المكائد التي تحاك ضدها

قوجيل: الجزائر ستبقى خطا أحمرا في وجه المكائد التي تحاك ضدها

الطريق السيار: إعادة فتح مقطع خميس مليانة – بومدفع

الطريق السيار: إعادة فتح مقطع خميس مليانة – بومدفع

فوز الجزائر أمام المغرب يخرج المواطنين للاحتفال في الشارع

فوز الجزائر أمام المغرب يخرج المواطنين للاحتفال في الشارع

تخفيض عقوبة أويحيى وسلال في قضية طحكوت

تخفيض عقوبة أويحيى وسلال في قضية طحكوت

مديرية الشرطة: توقيف 14 عنصرا من حركة رشاد بالأغواط

مديرية الشرطة: توقيف 14 عنصرا من حركة رشاد بالأغواط

5 ضحايا في مأساة مرورية بالمدية

5 ضحايا في مأساة مرورية بالمدية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد