وزارة الخارجية تعلن عن مسابقة توظيف لشغل هذه المناصب    

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن تنظيم مسابقتين على أساس الاختبارات للتوظيف تتعلق بـ 180 منصب مالي.

وأوضحت الوزارة، الأحد، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن المسابقة تتعلق بـ:

1- كاتب الشؤون الخارجية: 20 منصبا ماليا منها 04 مخصصة للمترشحين الموظفين.

2- ملحق الشؤون الخارجية: 160 منصبا ماليا.

وأوضح بيان الخارجية أنه ولمزيد من المعلومات، الرجاء الدخول على الرابط التالي:

http://www.mae.gov.dz/Emplois-stages-et-concours_15.aspx