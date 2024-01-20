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الجزائر

وزارة الخارجية تكذّب: الجزائر لم تقدّم أي مبادرة بشأن مالي في قمة عدم الانحياز

الشروق أونلاين
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وزارة الخارجية تكذّب: الجزائر لم تقدّم أي مبادرة بشأن مالي في قمة عدم الانحياز
ح.م
المشاركون في قمة عدم الانحياز

كذّبت وزارة الخارجية يوم السبت في بيان، أن تكون الجزائر قد قدّمت مبادرة حول الوضع في مالي، في قمة دول عدم الانحياز بأوغندا.

وجاء في البيان أن “موقعا مزعوما على الإنترنت لتحالف دول الساحل، نشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة. زعمت كذبا أن الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي”.

“وبحسب هذا الموقع، فإن الجزائر قامت بإدراج أحكام في الوثيقة الختامية للقمة، تتعلق باتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر”، يضيف البيان.

“وينفي الوفد الجزائري رسميا أنه اتخذ مثل هذه المبادرة”، يقول بيان الخارجية. موضحا أن “كل ما تتضمنه وثيقة كامبالا النهائية كلغة حول الأزمة المالية، تم تبنّيه منذ اجتماع باكو الوزاري لحركة عدم الانحياز”.

وتابعت الخارجية الجزائرية بأن “هذه اللغة تخص حركة عدم الانحياز تحديدا، ولم تتدخل الجزائر في أي وقت في صياغتها”.

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