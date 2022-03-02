وزارة الخارجية تنشر بيانات اتصال لفائدة الجالية الجزائرية بأوكرانيا

نشرت وزارة الشؤون الخارجية، الأربعاء، تذكيرا ببيانات الاتصال لفائدة الجالية الوطنية المتواجدة في أوكرانيا، بغية ضمان سلامتها.

وذَكرت السفارة في منشور لها أفراد الجالية بالأرقام الهاتفية للسفارات الجزائرية المتواجدة في أوكرانيا والعواصم المجاورة لها، والتي بامكانهم الاتصال بها في ظل الظروف الراهنة.

وزارة الخارجية تصدر بيانًا جديدا حول الجزائريين المتواجدين في أوكرانيا

وفي 26 فيفري 2021، أكدت وزارة الشؤون الخارجية أنها تواصل متابعتها لتطورات الأوضاع في أوكرانيا وحرصها على ضمان سلامة أفراد الجالية من خلال السفارة الجزائرية بكييف وبالتنسيق مع سفارتي الجزائر في وارسو (بولونيا) وبوخارست (رومانيا).

وجاء في بيان للوزارة الجمعة أنها “تواصل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج متابعتها لتطورات الأوضاع في جمهورية أوكرانيا وتؤكد حرصها التام للعمل و تضافر الجهود من أجل سلامة أفراد الجالية الوطنية المقيمين في هذا البلد من خلال السفارة الجزائرية بكييف وبالتنسيق مع سفارتي الجزائر في وارسو وبوخارست”.

وفي هذا الإطار، يضيف ذات المصدر، “تجدد الوزارة نداءها لأعضاء الجالية المتواجدين في أوكرانيا للتقيد بالتوجيهات والارشادات التي أحاطتهم بها السفارة الجزائرية في العاصمة الأوكرانية كييف, وتسهر في الظروف الصعبة السائدة حاليا، على البقاء في تواصل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.

وفي 24 فيفري 2022، دعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المواطنين الجزائريين المتواجدينوالمقيمين في أوكرانيا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتفادي الخروج من مقر إقامتهم إلا في الحالات المستعجلة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، الخميس، “تبقى الوزارة، بالتنسيق مع المصالح الدبلوماسية في كييف، تتابع الأوضاع عن كثب وفي تواصل دائم ومستمر مع أفراد الجالية الوطنية في أوكرانيا، ولهذا الغرض فقد تم وضع رقم أخضر تحت تصرفهم للتواصل مع السفارة الجزائرية بكييف: 0800-500068.”

من جهة أخرى، تضع وزارة الشؤون الخارجية تحت تصرف عائلات أعضاء الجالية بأوكرانيا الرقم الأخضر التالي للاستفسار، إذا اقتضت الضرورة ذلك، عن وضعية أفراد عائلاتهم في هذا البلد: 021 50 45 00.

سفارة الجزائر بأوكرانيا تصدر توجيهات للجالية

دعت سفارة الجزائر في كييف الجالية الجزائرية في أوكرانيا، إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات.

وأوضحت السفارة في بيان لها، الخميس، أنه نظرا للتطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها أوكرانيا والإعلان عن الأحكام العرفية على المواطنين الجزائريين المتواجدين بهذا البلد الالتزام بالتعليمات التي تسديها السلطات الأوكرانية لاسيما تلك المتعلقة بالمكوث بالبيت وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى.