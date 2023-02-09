وزارة الخارجية: حالتا وفاة لجزائريتين جراء الزلزال في تركيا

أكدت وزارة الخارجية يوم الخميس في بيان، تسجيل حالتي وفاة لمواطنتين جزائريتين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا فجر الإثنين.

ويتعلّق الأمر، حسب البيان، بالسيدة سرايري سميحة (44 سنة)، وابنتها بربر هديل (13 سنة)، اللتين تمّ انتشال جثتيهما ظهر الخميس، في مدينة الإسكندرون بمحافظة هاتاي جنوبي تركيا.

وباشرت مصالح القنصلية العامة للجزائر بإسطنبول، بالتنسيق مع السلطات التركية، إجراءات نقل جثماني الضحيتين إلى مدينة إسطنبول. قبل الشروع في إعادتهما إلى أرض الوطن.

النصّ الكامل لبيان وزارة الخارجية: