وزارة الخارجية: حالتا وفاة لجزائريتين جراء الزلزال في تركيا
أكدت وزارة الخارجية يوم الخميس في بيان، تسجيل حالتي وفاة لمواطنتين جزائريتين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا فجر الإثنين.
ويتعلّق الأمر، حسب البيان، بالسيدة سرايري سميحة (44 سنة)، وابنتها بربر هديل (13 سنة)، اللتين تمّ انتشال جثتيهما ظهر الخميس، في مدينة الإسكندرون بمحافظة هاتاي جنوبي تركيا.
وباشرت مصالح القنصلية العامة للجزائر بإسطنبول، بالتنسيق مع السلطات التركية، إجراءات نقل جثماني الضحيتين إلى مدينة إسطنبول. قبل الشروع في إعادتهما إلى أرض الوطن.
النصّ الكامل لبيان وزارة الخارجية:
في إطار متابعة أوضاع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في جمهورية تركيا والجمهورية العربية السورية خاصة في المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب البلدين الشقيقين، بالتنسيق مع سفارتي الجزائر بأنقرة ودمشق والقنصلية العامة بإسطنبول، تعلم وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بتسجيل حالتي وفاة لمواطنتين جزائريتين.
يتعلق الأمر بكل من السيدة سرايري سميحة (44 سنة) وابنتها بربر هديل (13 سنة).
وقد باشرت، مساء اليوم، مصالح القنصلية العامة للجزائر بإسطنبول بالتنسيق مع السلطات التركية، إجراءات نقل جثمانيهما إلى مدينة اسطنبول والشروع في القيام بالإجراءات اللازمة قصد إعادتهما إلى أرض الوطن، حيث ستتكفل الدولة الجزائرية بجميع مصاريف نقل الجثمانين.
وإذ تتقدم وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيدتين، فإنها تدعو من الله عز وجل أن يتغمد روحهما الطاهرة برحمته الواسعة ويرزق ذويهما جميل الصبر والسلوان.