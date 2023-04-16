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الجزائر

وزارة الخارجية: لا إصابات بين أبناء الجالية الجزائرية في السودان

الشروق أونلاين
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وزارة الخارجية: لا إصابات بين أبناء الجالية الجزائرية في السودان
ح.م

أكدت وزارة الشؤون الخارجية عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد الجالية الجزائرية المتواجدة في السودان.

وفي بيان لها وعلى إثر الأوضاع المؤسفة التي تعرفها العاصمة السودانية، أكدت الخارجية أنها تتابع وبالتنسيق مع سفارة الجزائر بالخرطوم، أوضاع الجالية الجزائرية المتواجدة في هذا البلد الشقيق.

وأوضحت أنه وبعد التواصل معها من قبل مصالح السفارة، لم تسجل أي إصابات بين أفراد الجالية الجزائرية.

من جهة أخرى، دعت الوزارة أعضاء الجالية الجزائرية إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطات المحلية.

كما طلبت منهم التواصل المستمر مع مصالح السفارة الجزائرية من أجل توفير الدعم والمساعدة أو قصد الإبلاغ عن مستجدات أوضاعهم، وهذا عبر الرقم الأخضر التالي : 00249120062900.

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