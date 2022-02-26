-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة الخارجية: لم نسجل أية وفاة بين أفراد جاليتنا في أوكرانيا
الجزائر

وزارة الخارجية: لم نسجل أية وفاة بين أفراد جاليتنا في أوكرانيا

الشروق أونلاين
  • 392
  • 0
وزارة الخارجية: لم نسجل أية وفاة بين أفراد جاليتنا في أوكرانيا

نفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لحد الساعة تسجيل وفيات بين أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في أوكرانيا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية “في إطار متابعتها المتواصلة لوضعية الجالية الوطنية في أوكرانيا، وأمام تدهور الحالة الأمنية، تشجع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المواطنين الذين لا يزالون متواجدين بأوكرانيا على التواصل المستمر مع سفارة الجزائر بكييف قصد التنسيق الضروري للتعامل مع تطورات الأوضاع التي تستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وتابع بيان الخارجية انه بالنسبة للجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، تهيب الوزارة بضرورة التواصل مع سفارتي الجزائر بالبلدين عبر الأرقام التالية:

سفارة الجزائر بوارسو:

الرقم الأخضر:

00 48 780 605 353

الرقم العادي:

00 48 22 617 58 55

سفارة الجزائر ببوخارست:

00 40 21 314 45 65

مقالات ذات صلة
أطفال السكري يناشدون تزويدهم بأجهزة “الفريستايل”

أطفال السكري يناشدون تزويدهم بأجهزة “الفريستايل”

… مخزون القمح كافٍ

… مخزون القمح كافٍ

مجموعة الـ 4.. هل هو تحالف ضد نفوذ فرنسا وإسرائيل في افريقيا؟

مجموعة الـ 4.. هل هو تحالف ضد نفوذ فرنسا وإسرائيل في افريقيا؟

وزارة الخارجية تصدر بيانًا جديدا حول الجزائريين المتواجدين في أوكرانيا  

وزارة الخارجية تصدر بيانًا جديدا حول الجزائريين المتواجدين في أوكرانيا  

وسيط الجمهورية: لا تسامح مع من يعرقل ملف الاستثمار

وسيط الجمهورية: لا تسامح مع من يعرقل ملف الاستثمار

الخبراء يستعجلون الأبحاث في الجنوب لتعزيز احتياط البترول

الخبراء يستعجلون الأبحاث في الجنوب لتعزيز احتياط البترول

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد