أصدرت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج توضيحا يخص شروط المشاركة في مسابقتي التوظيف الخارجي للالتحاق برتبتي كاتب وملحق الشؤون الخارجية.

1- السن القانوني للمشاركة في هاتين المسابقتين هو 35 سنة على الأكثر في أول جانفي من السنة المالية التي أطلقت فيها المسابقة أي سنة 2021، وذلك طبقا للمواد 90 و93 من المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في 24 جوان 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.

2- يكون إجراء الامتحانات الخاصة بهاتين المسابقتين باللغة العربية حصريا، ما عدا تلك الخاصة باللغات الأجنبية، وذلك طبقا للمادة 08 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 جانفي 1991، المتعلق بتعميم استعمال اللغة العربية، وكذا تعليمات المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في هذا الشأن.

3- آخر أجل لإيداع ملفات الترشح هو 02 جانفي 2022 (يؤخذ بعين الاعتبار ختم مركز البريد).

4- لا تؤخذ بعين الاعتبار الملفات غير المكتملة أو تلك الواردة خارج آجال التسجيلات.

ينبغي التذكير إلى أنه على المترشح وضع رقم الهاتف وعنوان بريده الإلكتروني على استمارة المعلومات الخاصة بالمسابقة و ذلك لتسهيل الاتصال به في حال الضرورة.