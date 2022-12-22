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الجزائر

وزارة الداخلية: إنهاء 93 بالمائة من مشاريع مناطق الظل

الشروق أونلاين
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وزارة الداخلية: إنهاء 93 بالمائة من مشاريع مناطق الظل
ح.م

أكد الأمين العام لوزارة الداخلية، عديل حميميد، الخميس، إتمام ما لا يقل عن 93 بالمائة من المشاريع التنموية الموجهة لفائدة مناطق الظل.

وفي كلمة له بمناسبة اللقاء الوطني حول دور الخلايا الجوارية للتضامن في مجال التنمية الاجتماعية، أوضح المسؤول ذاته، أنه “إلى غاية نوفمبر الماضي، تم الانتهاء من 93 بالمائة من المشاريع التنموية الممولة الموجهة لتنمية 12.561 منطقة ظلّ”.

وأشار بهذا الخصوص إلى أنّه “تجسيدًا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي التزم بالتكفل بمناطق الظل، تم تخصيص 37.769 مشروع لإحياء التنمية بها بقيمة 469 مليار دينار.

وفي 12 ديسمبر 2022، أكد وزير الطاقة والمناجم، ربط 6483 مسكن بالشبكة الكهربائية، وذلك عبر نحو 2600 منطقة ظل في إطار برنامج التكفل بهذه المناطق.

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