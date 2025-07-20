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الجزائر

وزارة الداخلية تحذر مستعملي المركبات المائية بالشواطئ

الشروق أونلاين
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وزارة الداخلية تحذر مستعملي المركبات المائية بالشواطئ
ح. م
صورة تعبيرية.

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مستعملي المركبات المائية بالشواطئ، إلى احترام قواعد السلامة المقررة قانونيا، مؤكدة اتخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفين.

وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليم الأحد، 20 جويلية، أنه “في إطار متابعة سير موسم الاصطياف لسنة 2025، تم تسجيل عدد من حوادث المركبات المائية ذات المحرك على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة، مما يشكل تهديدا لسلامة المصطافين ويعكر صفوهم، لاسيما فئة الأطفال، بسبب عدم احترام مستعملي هذه المركبات للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بمنع استعمال هذه الآليات على مسافة مائة متر على الأقل من المجال المحدد للسياحة”.

ودعت الوزارة إلى “اتخاذ كل التدابير اللازمة، بالتنسيق مع المصالح المعنية، من أجل تكثيف عمليات الرقابة على حركة المركبات المائية ذات المحرك وفرض احترام قواعد السلامة المقررة قانونا، مع الحرص على اتخاذ، بكل صرامة وحزم، الإجراءات الردعية في حق المخالفين، والمنصوص عليها في المادة 51 من القانون سالف الذكر”.

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