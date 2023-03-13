وزارة الداخلية تصدر تعليمة للولاة والبلديات بشأن الإنارة العمومية

أسدى وزير الداخلية إبراهيم مراد تعليمة إلى الولاة والبلديات، لتنفيذ برنامج استبدال المصابيح الزئبقية بأنظمة الإنارة الذكية مثل مصابيح “LED “.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه تم إسداء أوامر لولاة الجمهورية الولاة المنتدبون، رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية قصد اتخاذ التدابير الضرورية في مجال الإنارة العمومية وذلك من خلال استبدال المصابيح الزئبقية تدريجيًا بمصابيح فعالة واقتصادية مثل مصابيح الصوديوم العالية التوتر أو مصابيح LED واعطاء الأولوية بالنسبة للإنجازات الجديدة لاستخدام المصابيح الاقتصادية

كما طالبت الوزراة بتعميم الإنارة العمومية الشمسية في كل مشروع جديد على مستوى المناطق الريفية غير المزودة بالشبكة العمومية للكهرباء والمناطق الشبه الحضرية.

وأكدت الداخلية على مطلب إضفاء قيمة مضافة كمية ونوعية عن طريق اقتراح حلول تقنية فعالة ودائمة، تقوم وجوبا على تكنولوجيات ذكية مناسبة، وتجهيزات عالية الجودة تتكيف مع البيئة.

كما دعت إلى تعزيز تنفيذ المخططات التوجيهية للإنارة العمومية وتجنب العمليات المتفرقة التي تتم بدون تشخيص، من خلال طلب دراسات أولية لكل مشروع مع إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني وطالبت الوزارة المسؤولين المعنيين بإلزام مقدمي العروض على تقديم شهادات المطابقة لأي منتوج إنارة مقترح .

كما أكدت التعليمة على ضرورة الشروع في العمل بالنظام المعلوماتي الخاص بتسيير وإنجاز الإنارة العمومية الذكية والفعالة، الذي وضعته مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والذي سيسمح بمتابعة دقيقة لسير شبكة الإنارة العمومية المتواجدة في كل البلديات.