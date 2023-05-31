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الجزائر

وزارة الداخلية تعلن عن إجراءات استثنائية لفائدة هذه الفئة

الشروق أونلاين
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وزارة الداخلية تعلن عن إجراءات استثنائية لفائدة هذه الفئة
ح.م

أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ اجراءات استثنائية لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.

وأكدت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، اتخاذ اجراءات استثنائية على مستوى كل بلديات الوطن لتمكين التلاميذ من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الضرورية لإثبات هويتهم خلال الامتحانات.

وبهذا الشأن، تم اسداء التعليمات لكافة بلديات الوطن قصد التكفل بطلبات التلاميذ المعنيين بالامتحانات بصفة أولوية، بما في ذلك خلال أيام نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، فضلا على تسريع وتيرة انجاز بطاقات التعريف البيومترية على مستوى مديرية الوثائق والسندات المؤمنة، مع الحرص على تسليمها للبلديات المعنية في أحسن الآجال وباللجوء إلى كافة الامكانيات المتاحة.

كما تم لذات الغرض تنصيب مدوامة على مدار اليوم والأسبوع، (7/7 و24/ 24 سا) على مستوى هذه المديرية خاصة بالتكفل بكل الطلبات إلى غاية تاريخ الانطاق في اجراء الامتحانات.

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