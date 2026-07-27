وزارة الداخلية: تعويض جميع المتضررين من الحرائق قبل نهاية أوت المقبل

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل يوم الإثنين، أن تعويض جميع المتضرّرين من مخلّفات الحرائق، سيتمّ قبل نهاية شهر أوت المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، إنه سيتم الشروع في تعويض المتضررين من قبل الجهات المؤهلة. في إطار التكفل بمخلّفات الحرائق، التي مسّت العديد من ولايات الوطن، منذ بداية شهر جويلية 2026.

وسيشمل التعويض “الخسائر المادية التي مسّت البنايات والسكنات، أو تلك المتعلقة بالمحاصيل الزراعية أو الثروة الحيوانية. على أن يتم الانتهاء من العملية نهاية شهر أوت 2026 كأقصى تقدير”.

وشرعت عدد من الولايات المتضررة، في تنصيب اللجان الولائية المكلّفة بدراسة وتقييم الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرائق.

وضمت هذه اللجان، حسب بيان سابق للداخلية، ممثلي مختلف القطاعات والهيئات المعنية. حيث أُسندت إليها مهمة التنسيق مع اللجان البلدية، للقيام بـ:

المعاينات الميدانية،

وإحصاء المتضررين،

وإعداد جرد شامل ودقيق لجميع الأضرار والخسائر.

وفي 21 جويلية الجاري، أسدى وزير الداخلية، بأمر من رئيس الجمهورية، تعليمات إلى الولاة، بمباشرة عملية إحصاء وجرد شاملة لكل الخسائر التي تم تسجيلها جراء الحرائق، قصد التكفل بتعويض المتضررين.