-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزارة الداخلية تفتح باب التوظيف في هذه المقاطعات

الشروق أونلاين
  • 313
  • 0
وزارة الداخلية تفتح باب التوظيف في هذه المقاطعات
ح. م

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الجمعة 26 سبتمبر، عن تنظيم مسابقات على أساس الشهادات بالمقاطعات الإدارية السبع للهضاب العليا، وذلك بمجموع 830 منصبا ماليا.

وأعلنت الوزارة في بيانها أنه “في إطار تجسيد إنشاء المقاطعات الإدارية السبع بالهضاب العليا (أفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة والأبيض سيدي الشيخ)، تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن تنظيم مسابقات على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة وأسلاك المهندسين المعماريين ومهندسي السكن والعمران وذلك بمجموع 830 منصب مالي، بعنوان سنة 2025 “.

وأشارت إلى أنه “يفتح الترشح في هذه المسابقة للمترشحين المستوفين الشروط القانونية المحددة والمقيمين في البلديات التابعة للمقاطعات الإدارية المعنية، حيث يتم إيداع الملفات على مستوى مديرية الإدارة المحلية للولايات التابعة لها المقاطعات الإدارية (الأغواط، باتنة، تيارت، الجلفة، المسيلة والبيض) أو عن طريق الموقع الإلكتروني https://dgrhfs.dgtn.gov.dz “.

وتم تحديد مدة التسجيلات بـ 15 يوم عمل ابتداء من يوم 28 سبتمبر 2025.

مقالات ذات صلة
القضاء على 6 إرهابيين.. الفريق أول شنقريحة يتنقل إلى المنطقة

القضاء على 6 إرهابيين.. الفريق أول شنقريحة يتنقل إلى المنطقة

محاكمة المتهمين في ملف فساد “أناب 2” يوم 14 أكتوبر

محاكمة المتهمين في ملف فساد “أناب 2” يوم 14 أكتوبر

الحكومة تدرس المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026

الحكومة تدرس المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026

10 سنوات للوزير تيجاني هدام والمرقي العقاري

10 سنوات للوزير تيجاني هدام والمرقي العقاري

ملاعق بلاستيكية تهدد صحة الجزائريين… حماية المستهلك تحذر!

ملاعق بلاستيكية تهدد صحة الجزائريين… حماية المستهلك تحذر!

إطلاق عملية إعادة إدماج التلاميذ في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي

إطلاق عملية إعادة إدماج التلاميذ في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد