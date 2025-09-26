وزارة الداخلية تفتح باب التوظيف في هذه المقاطعات

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الجمعة 26 سبتمبر، عن تنظيم مسابقات على أساس الشهادات بالمقاطعات الإدارية السبع للهضاب العليا، وذلك بمجموع 830 منصبا ماليا.

وأعلنت الوزارة في بيانها أنه “في إطار تجسيد إنشاء المقاطعات الإدارية السبع بالهضاب العليا (أفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة والأبيض سيدي الشيخ)، تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن تنظيم مسابقات على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة وأسلاك المهندسين المعماريين ومهندسي السكن والعمران وذلك بمجموع 830 منصب مالي، بعنوان سنة 2025 “.

وأشارت إلى أنه “يفتح الترشح في هذه المسابقة للمترشحين المستوفين الشروط القانونية المحددة والمقيمين في البلديات التابعة للمقاطعات الإدارية المعنية، حيث يتم إيداع الملفات على مستوى مديرية الإدارة المحلية للولايات التابعة لها المقاطعات الإدارية (الأغواط، باتنة، تيارت، الجلفة، المسيلة والبيض) أو عن طريق الموقع الإلكتروني https://dgrhfs.dgtn.gov.dz “.

وتم تحديد مدة التسجيلات بـ 15 يوم عمل ابتداء من يوم 28 سبتمبر 2025.