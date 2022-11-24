وزارة الداخلية تفتح ورشة مخطط تهيئة الإقليم

شرعت وزارة الداخلية، في تنظيم ورشات موضوعاتية في إطار استكمال المرحلة الثانية لعملية تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.

وحسب ما أفاد به الخميس، بيان للوزارة فإن هذه الورشات التي انطلقت منذ 14 نوفمبر الجاري بالمدرسة الوطنية للإدارة “أحمد مدغري”، وتستمر إلى غاية 28 من الشهر الجاري تندرج في سياق تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وفق “مقاربة تشاورية تسمح بإشراك مختلف الفاعلين والشركاء في مجال تهيئة الإقليم”.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الورشات من شأنها “إدخال التعديلات المناسبة للرؤية والإستراتيجية الوطنيتين في مجال تهيئة الإقليم، بما يتناسب والإشكاليات الجديدة ورهانات الإقليم وتحدياته، التي سمحت بتحديدها أشغال المرحلة الأولى”.

وأشارت الوزارة إلى أن من بين أهم الرهانات “حتمية التنويع الاقتصادي، استدامة الموارد وقدرة الأقاليم على التكيف مع الأخطار الكبرى وآثار الاحتباس الحراري، الانتقال الطاقوي ورقمنة الإقليم، الانتقال الديمغرافي والنمط الجديد لشغل الفضاء، السيادة الغذائية والصحية وأخيرا الحكامة الإقليمية”.

وأضافت أن كل ورشة من هذه الورشات عرفت مشاركة “ما يقارب خمسين متدخلا من منتخبين وممثلي الدوائر الوزارية والمؤسسات الإستراتيجية والهيئات الوطنية والجماعات المحلية، إلى جانب باحثين وجامعيين وممثلي منظمات أرباب العمل، وذلك بتأطير من إطارات وزارة الداخلية وبتنشيط الخبراء المستشارين للوكالة الوطنية لتهيئة الأقاليم وجاذبيتها، بما من شأنه إثراء برامج الأعمال المقترحة في مسودة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 المحين”.