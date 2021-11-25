-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
توقيف المكلف بالاتصال بالمنظمة الإرهابية “الماك” في وهران
الجزائر

وزارة الداخلية تقر تدابير خاصة تحسباً لمحليات 27 نوفمبر

الشروق أونلاين
  • 434
  • 0
وزارة الداخلية تقر تدابير خاصة تحسباً لمحليات 27 نوفمبر

أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، عن جملة من التدابير الخاصة التي تتعلق بالسير الحسن للانتخابات المحلية، وستمتد هذه التدابير بين 26 و28 نوفمبر.

قررت وزارة الداخلية خلال الفترة الممتدة بين 26 و28 نوفمبر تحسبا لـ”محليات 2021″، غلق الأسواق الاسبوعية بكل أنواعها، مع منع سير مركبات نقل البضائع “حصى، رمل، خشب ومشتقاته”.

إلى ذلك منعت وزارة الداخلية سير المركبات التي تقوم بنقل مواد البناء وكذا صهاريج الوقود، ومنع نقل البضائع عبر السكك الحديدية وتأجيل كل التظاهرات الرياضية والثقافية السابق برمجتها خلال هذه الفترة.

مقالات ذات صلة
شابان يعتديان على أستاذ بـ “مفك براغ” داخل متوسطة بسطيف

شابان يعتديان على أستاذ بـ “مفك براغ” داخل متوسطة بسطيف

هكذا علق رئيس مجلس الأمة على زيارة وزير دفاع الكيان الصهيوني إلى المغرب

هكذا علق رئيس مجلس الأمة على زيارة وزير دفاع الكيان الصهيوني إلى المغرب

5 مكاسب لمساعدي ومشرفي التربية

5 مكاسب لمساعدي ومشرفي التربية

الأمن الوطني يشارك في الجمعية العامة للأنتربول بتركيا

الأمن الوطني يشارك في الجمعية العامة للأنتربول بتركيا

“القاتل الصامت” يخطف أرواح 120 جزائري منذ بداية العام

“القاتل الصامت” يخطف أرواح 120 جزائري منذ بداية العام

“كوندور” أول مُصدِّر إلى الخارج بعد سوناطراك.. عليكم بإنقاذها

“كوندور” أول مُصدِّر إلى الخارج بعد سوناطراك.. عليكم بإنقاذها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد