أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، عن جملة من التدابير الخاصة التي تتعلق بالسير الحسن للانتخابات المحلية، وستمتد هذه التدابير بين 26 و28 نوفمبر.

قررت وزارة الداخلية خلال الفترة الممتدة بين 26 و28 نوفمبر تحسبا لـ”محليات 2021″، غلق الأسواق الاسبوعية بكل أنواعها، مع منع سير مركبات نقل البضائع “حصى، رمل، خشب ومشتقاته”.

إلى ذلك منعت وزارة الداخلية سير المركبات التي تقوم بنقل مواد البناء وكذا صهاريج الوقود، ومنع نقل البضائع عبر السكك الحديدية وتأجيل كل التظاهرات الرياضية والثقافية السابق برمجتها خلال هذه الفترة.