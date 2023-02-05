وزارة الداخلية تنشر إعلانا لفائدة أصحاب السيارات بأرقام 22 و33

دعت وزارة الداخلية أصحاب المركبات المعروفة بالأرقام البيانية “22” أو “33” إلى مباشرة إجراءات استبدال أول سنة وضع في السير.

وفي بيان لها، طلبت وزارة الداخلية من أصحاب المركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير المعروفة بالأرقام البيانية “22” أو “33”، التقرب من المصالح المختصة ومباشرة الإجراءات اللازمة قصد استبدالها بسنة أول وضع في السير.

وأوضحت الوزارة أن أصحاب هذه الفئة من المركبات ملزمون بالقيام بالإجراءات التالية:

1- التقرب من مصالح المناجم المختصة إقليميا بهدف إخضاع المركبة لمراقبة المطابقة، قصد تحديد سنة أول وضع لها في السير

2- إيداع محضر مراقبة المطابقة المسلم لمالك المركبة، لدى مصلحة الترقيم المختصة، لإعداد بطاقة ترقيم جديدة تحمل سنة أول وضع للمركبة في السير

3- استبدال بطاقات ولوحات ترقيم المركبات التي تحمل الرسمين البيانين “22” أو “33” بأخرى تتضمن سنة أول وضع في السير، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2023.

وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق هذه الإجراءات لتفادي العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، لاسيما أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم.