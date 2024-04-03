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الجزائر

وزارة الداخلية “تنفي” إطلاق عمليات هدم للبنايات الفوضوية مباشرة بعد عيد الفطر

الشروق أونلاين
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وزارة الداخلية “تنفي” إطلاق عمليات هدم للبنايات الفوضوية مباشرة بعد عيد الفطر
أرشيف
هدم البنايات الفوضوية

كذّبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بيان يوم الأربعاء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول إطلاق عمليات هدم للبنايات الفوضوية مباشرة بعد عيد الفطر.

وقالت الوزارة في بيانها إن هدم البنايات غير القانونية هو “إجراء استثنائي أقصى، يخضع لعدد من الضوابط الصارمة”. مؤكدة تراجع حالات الاعتداء على أملاك الدولة.

وأرجعت الداخلية ذلك إلى “تنامي الوعي وحسّ المسؤولية لدى المواطنين، بالمخاطر المتعلقة بالبناء على أراض تعود إلى أملاك الدولة”.

“يضاف إلى ذلك، جملة التدابير والتسهيلات الهامّة التي أقرتها الدولة، بخصوص إجراءات مطابقة البنايات وتسوية وضعيتها، في إطار الأحكام القانونية”، يضيف البيان.

كما أشارت الداخلية في ذات البيان إلى “التقدّم الكبير في برامج الاستفادة من السكنات بمختلف صيغها”. ودوره في تراجع حالات الاعتداء على العقارات العمومية.

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