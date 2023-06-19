وزارة الداخلية توجه بلاغا لأصحاب المركبات المعروفة بـ “22” و”33″

دعت وزارة الداخلية أصحاب المركبات التي لا يعرف سنة وضعها في السير إلى تسوية وضعيتهم في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023.

وأوضحت الوزارة أن أصحاب المركبات التي لا تعرف سنة وضعها في السير والمعروفة بالرقم البياني “22” أو “33” مدعوون لتسوية وضعية مركباتهم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2023.

وذلك لتفادي العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال لاسيما أحكام القانون رقم 14.01 المؤرخ في 19 أوت2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم .

وفي هذا الصدد، يلزم أصحاب هذه المركبات بإخضاعها لمراقبة المطابقة لدى مصالح المناجم المختصة إقليميا لتحديد سنة أول وضع لها في السير.

ليتم بعدها إيداع محضر مراقبة المطابقة المسلم لهم، لدى مصلحة الترقيم المختصة لإعداد بطاقات ترقيم جديدة، ليتم بعد ذلك استبدال لوحات ترقيم المركبات التي تحمل الرسمين البيانيين “22” أو “33” بأخرى تتضمن أول سنة لوضعها في السير.