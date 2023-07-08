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الجزائر

وزارة الداخلية تُذكر.. يمنع إشعال النار ومواقد الشواء في الغابات خلال هذه الفترة

الشروق أونلاين
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وزارة الداخلية تُذكر.. يمنع إشعال النار ومواقد الشواء في الغابات خلال هذه الفترة

ذكرت وزارة الداخلية الموطنين بقرارها القاضي يمنع إشعال النار ومواقد الشواء في الغابات خلال الفترة الممتدة ما بين 1 جوان إلى 31 أكتوبر 2023.

وأفاد الوزارة، السبت، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه للوقاية من حرائق الغابات وللحفاظ على الثروة الغابية يمنع إشعال النار ومواقد الشواء بالمساحات الغابية من 1 جوان إلى غاية 31 أكتوبر 2023.

وأكدت الوزراة أن الجميع مدعو لتكثيف الجهود لتجنب الحرائق بجميع أنواعها هذه السنة، مشيرة إلى أن ذاك مسؤولية الجميع.

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