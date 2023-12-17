-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزارة الداخلية: حركة في سلك المفتشين العامين بالولايات

الشروق أونلاين
  • 488
  • 0
وزارة الداخلية: حركة في سلك المفتشين العامين بالولايات
وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مرّاد

أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مرّاد، يوم الأحد، حركة في سلك المفتشين العامين بالولايات، والمديرين التقنيين والشؤون العامة ومديري الإدارة المحلية. 

وهذا بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب بيان الداخلية، حيث تمّ:

بالنسبة للمفتشين العامين بالولايات:

  • تعيين 7 إطارات بصفة مفتش عام بالولاية
  • تحويل 9 مفتشين عامين لولايات أخرى
  • إحالة مفتشين عامين (02) على التقاعدذ

بالنسبة للمدراء التقنيين والشؤون العامة: 

  • ترقية 5 إطارات للشغل وظيفة مدير التقنين والشؤون العامة
  • تحويل 9 مدراء للتقنيين والشؤون العامة لولايات أخرى
  • إنهاء مهام إطارين بهذه الصفة

بالنسبة لمدراء الإدارة المحلية:

  • ترقية 7 إطارات لشغل وظيفة مدير الإدارة المحلية
  • تحويل 17 مدير للإدارة المحلية لولايات أخرى
  • إنهاء مهام 3 إطارات لشغل وظائف أخرى

وتندرج هذه الحركة “التي ترتكز على على مبدأ التقييم المتواصل والاستحقاق، ضمن المساعي الرامية لتفعيل أداة مصالح إدارة الولاية، وإضفاء كزيد من الديناميكية والنجاعة على وتيرة تسيير الشأن المحلي”، حسب المصدر ذاته.

مقالات ذات صلة
وفاة أمير الكويت.. الرئيس تبون يبعث رسالة تعزية

وفاة أمير الكويت.. الرئيس تبون يبعث رسالة تعزية

حداد في فضيحة فساد جديدة بـ162 مليون دولار

حداد في فضيحة فساد جديدة بـ162 مليون دولار

نحو ترسيم 17 ألف أستاذ إنجليزية ورياضة بالمدارس

نحو ترسيم 17 ألف أستاذ إنجليزية ورياضة بالمدارس

أخبار الجزائر ليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

أخبار الجزائر ليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

عرض ترويجي للجوية الجزائرية نحو هذه الوجهة

عرض ترويجي للجوية الجزائرية نحو هذه الوجهة

التقلبات الجوية.. هذه قائمة الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج والأمطار

التقلبات الجوية.. هذه قائمة الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج والأمطار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد