وزارة الداخلية: حركة في سلك المفتشين العامين بالولايات

أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مرّاد، يوم الأحد، حركة في سلك المفتشين العامين بالولايات، والمديرين التقنيين والشؤون العامة ومديري الإدارة المحلية.

وهذا بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب بيان الداخلية، حيث تمّ:

بالنسبة للمفتشين العامين بالولايات:

تعيين 7 إطارات بصفة مفتش عام بالولاية

تحويل 9 مفتشين عامين لولايات أخرى

إحالة مفتشين عامين (02) على التقاعدذ

بالنسبة للمدراء التقنيين والشؤون العامة:

ترقية 5 إطارات للشغل وظيفة مدير التقنين والشؤون العامة

تحويل 9 مدراء للتقنيين والشؤون العامة لولايات أخرى

إنهاء مهام إطارين بهذه الصفة

بالنسبة لمدراء الإدارة المحلية:

ترقية 7 إطارات لشغل وظيفة مدير الإدارة المحلية

تحويل 17 مدير للإدارة المحلية لولايات أخرى

إنهاء مهام 3 إطارات لشغل وظائف أخرى

وتندرج هذه الحركة “التي ترتكز على على مبدأ التقييم المتواصل والاستحقاق، ضمن المساعي الرامية لتفعيل أداة مصالح إدارة الولاية، وإضفاء كزيد من الديناميكية والنجاعة على وتيرة تسيير الشأن المحلي”، حسب المصدر ذاته.