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عبر الأرضية الرقمية الخاصة بها

وزارة الداخلية: 6 خطوات لايداع الملفات الإدارية عن بعد

الشروق أونلاين
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وزارة الداخلية: 6 خطوات لايداع الملفات الإدارية عن بعد
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كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن طريقة وخطوات ايداع الملفات الكترونيا عبر خاصية الشباك عند بعد ودون الحاجة إلى التنقل.

وفي فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” أوضحت الوزارة الخطوات التي يجب اتباعها لايداع الملفات، وهي كالتالي:

1- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الإلكتروني www.interieur.gov.dz

2- اختيار خدمة الشباك عن بعد

3- ملئ البيانات المطلوبة واتباع الخطوات

4- اختيار نوع الملف المراد ايداعه

5- تحميل الوثائق المطلوبة في الملف

6- الضغط على خيار تأكيد الطلب لنقل الوثائق الكترونيا إلى المصالح المعنية

ايداع 50 ملفا إداريا عن بعد أصبح ممكنا

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الثلاثاء 22 جوان، عن استحداث خدمة “الشباك  عن بعد” والتي تمكن المواطنين من ايداع 50 ملفا من مختلف الملفات الإدارية عن بعد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بامكان المواطنين ايداع مختلف الملفات ذات الصلة بصلاحية الإدارة المركزية والولاية الدائرة والبلدية، عبر أرضية رقمية وضعت لهذا الشأن.

وزارة الداخلية تؤكد على توفر خدمة استخراج الوثائق عن بعد

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأحد 16 ماي 2021، أنه بامكان المواطنين استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد عبر مجموعة من الروابط الإلكترونية التي وضعتها في الخدمة.

وعبر منشور لها على صفحتها الرسمية، نشرت الوزارة المعنية 3 روابط الكترونية تمكن المواطنين من استخراج  وثائق الحالة المدنية، دون الحاجة إلى التنقل.

شهادة الميلاد: https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeNaissance/

عقد الزواج: https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeMariage/

شهادة الوفاة: https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeDeces/

هذه هي مراحل استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد

وضعت وزارة الداخلية أرضية رقمية لتمكين المواطن من استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد، وبصفة آنية، وذلك طيلة أيام الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة لتخفيف العبء على المواطن، وهذه مراحل استخراج الوثائق:

1-الدخول الى موقع استخراج الوثائق:  https://etatcivil.interieur.gov.dz

2-يقوم المواطن بتسجيل الطلب لاستخراج شهادة الميلاد

3-يقوم بتحديد هويته بكتابة رقم التعريف الوطني الخاص به الموجود ببطاقة التعريف او جواز السفر أو رخصة السياقة.

4-وضع بريده الالكتروني، رقم الهاتف

5-إدخال معلومات صاحب الشهادة: الاسم، الولاية، البلدية، وتاريخ الميلاد.

6-إدخال رقم عقد الميلاد

7-وفي النهاية يقوم المواطن بالتصريح بأن المعلومات المقدمة صحيحة والتأكيد على المعلومات عليها.

8-وتتم عملية استخراج باقي الوثائق بنفس الطريقة، وتشير البوابة الى أن  الوثائق لا تحتاج إلى المصادقة لأنها تحمل أرقاما تسلسلية.

وأكدت وزارة الداخلية في منشور لها، عبر صفحتها على فيسبوك، أن استخراج الوثائق يتم في أي وقت ومن أي مكان.

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت، الخميس، أرضية رقمية جديدة، تسمح للمواطنين باستخراج وثائق للحالة المدنية مثل شهادات الميلاد والوفاة عن بعد.

وأكد وزير الداخلية، كمال بلجود أنها ستسمح بالإضافة إلى تخفيف العبء على المواطنين، بترشيد النفقات وإعادة توجيه الموارد البشرية بالجماعات المحلية.

وفي مرحلة أولى، ستمكن هذه الأرضية الرقمية للمواطنين من استخراج شهادات الميلاد، الزواج، والوفاة على أن توسع إلى وثيقة شهادة الإقامة حسب نفس المصدر.

وستمكن هذه الخدمة الإلكترونية، المواطنين من سحب وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم أو بأحد أقاربهم عن بعد وبصفة آنية وذلك طيلة أيام الأسبوع و على مدار 24  ساعة.

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التعليقات
26
  • جمال

    نجو منكم اضافة شهادة الاقامة ايضا

    3
  • wassim alg

    je crois que ce site est dédié uniquement aux algériens dedu pays et non pas de l'exterieur

    2
  • رجم خالد

    السلام عليكم جربتها واستخرجت الوثائق لكن الخوف من الادارات انو متقبلهمش خاصة انهم لا يملكون قارئ QR COD

    3
  • جنوبي

    حتى نوضح لوزير الداخلية ، و لكل من يريد استخراج هذه الوثائق ، أني أقوم بهذه الطريقة لاستخراج شهادة الميلاد فلم تصلني أي نسخة الى حد كتابة هذه الحروف لكن عند طلب عقد زواج تصلني نسخة منه و في نفس الحساب الالكتروني ، لذا أني أتساءل أين الخلل ؟

    1
  • عبد الحميد

    المشكلة ليس في هدا الاحتراف عفوا الانحراف ولكن عن اي تدفق انترنت تتحدت فب الجزائر فكل المواقع اكتر ولوجا في بلادنا تجد صعوبة CCP/ONEC/........فكل الواقع الحكومية من الصعب الولوج اليها متل ديوان المسابقات و يريد الجزائر فما بالك بالبلدية التي يكتر عليها الطلب يوميا فالمندبة كبيرة والميت فار هدا حال بلادنل للاسف

    0
  • BOUOUDEN

    الموقع يعمل بكفااة لو يتم ادخال وثيقة شهادة القامة

    2
  • Mohamed

    Le site il ne marche même pas si vous voulez faire quelque chose qui soulage les gens regarder chez les autres pays pour se développer y’a rien de mal a ça nous sommes les derniers et nous le restons toujours

    -3
  • sammy

    انا شخصيا جربته و هو يعمل جيدا وتدفق عادي وانا في الجزائر العاصمة، انا اتعجب من الاشخاص الذين يقولون انه لا يعمل..الرجاء قبل التعليق يرجى معرفة لماذا لايعمل و الاستعانة بالاشخاص الذين دخلوا الموقع و استخرجوا الوثائق عوض التعليق السلبي. الرقمنة بكل بساطة تعني الاستغناء عن الاوراق.

    14
  • مراد

    الموقع يعمل بكفاءة عالية شكرا لكم على هاته الخدمة للتوضيح الشهادة المطلوبة ترسل الى بريدك الالكتروني بعد لحضات من طلبها

    15
  • Djendli Zidane

    عيب عليكم الموقع لا يعمل نتبع فيها زوج سوايع ماخرجتليش

    -8
  • بومهني بلقاسم

    الى السيد صحراوي و الله امركم عجيب او انك من الذباب الازرق (المغرب) في. رايك ما هي الوسيلة التي تريد استخراج بها وثيقة ما البيت الطابعة ام تريد ارسلها لك عبر السائل لهذا انا اشك في مزايا مثل هذه التعليقات التي تريد التصميم في گل مسعى و ترذيله في الجزائر و للأسف هناك الكثير من يصدق و تتطلب عليه مثل هذه المغالطات.

    6
  • ندى

    وأخيرا مشى الموقع وقدرت ندخل ونعمر كامل المعلومات بشكل صحيح لكن ملقيتش روحي ههههههه وقيل حتى فليتاسيفيل نساوني( لم يتم العثور على طالب العقد)

    -3
  • ندى

    أنا من ولاية الجلفة جربت نخرج شهادة ميلاد لكن البلديات أصلا ميطلعوش ولانقدر نكتب اسم البلدية

    -3
  • محمد حمزة

    الموقع لا يعمل كرهنا من الكذب واللعب بالشعب

    -8
  • bouzar essaidi mohamed

    ملأت كلها صحيحة وعندما أضع التأكيد تأتي رسالةتقول أنه لايوجد

    -3
  • قلاتي عبد الناصر

    صفة ممتازة رب يحفظكم

    6
  • خالدي

    rien ne va plus !!!!!!!!.ça ne marche pas et c'est toujours la meme réponse votre extrait de naissance n'a pas été trouvé verifiez les données .et pourtant j'ai refait l'opération plusieurs fois .ou est le probleme .éclairez-nous merci et bon courage

    -2
  • yabdas

    (suite) en de fraude,transmettre le dossier a la justice.il faut que chacun apprenne ses responsabilite.pourquoi continuer a cultiver toute cette bureaucratie!!!

    -1
  • yabdas

    pourquoi se donner tant de peine alors que la solution est toute simple:Délivrer l'acte de naissance une seule fois a la naissance et a charge de l'interesse d'en faire des copies.Donner a l'acte de naissance la mème valeur qu'un diplôme académique.En cas de destruction de l'original,un duplicata sera délivré a l'interesse.On peut simplifier encore plus: pourquoi exiger pour chaque dossier administratif un acte de naissance??Tout citoyen connait ses date et lieu de naissace et il n'a qu'a les transcrire sur son dossier sous son entière responsabilité et en cas de fraude

    1
  • dringol

    لا أثر لهذا الموقع إنه غير موجود على الإطلاق .تكذبوا على الأموات و إلا على الأحياء.الله يهديكم

    -4
  • ناجي

    انها الجزائر الجديدة على التدفق الزين لي عندنا وحابين المواطن يخرج الوثائق عبر الانترنت التنقل للبلديات والطابور في شباك الحالة المدنية راح يكون اهون من تكسار الراس مع هذ الموقع لازم 10سنين وهما يعدلو فيه ولا لحقنا لنتيجة بسم الله الموقع مانقدرش تدخله واذا دخلت كاين خانات مانقدرش تملأهم .......الخ

    -2
  • صحراوي

    مجرد تساؤل.
    هل الإجراء جاء للتيسير أم للتعسير ؟؟؟
    هذا الإجراء جاء عكس ما كان ينتظر منه، كونه صعَّب العملية أكثر.
    - الولوج للموقع صعب جدا ويأخذ من الوقت أكثر من الذهاب للبلدية واستصدار الوثيقة المطلوبة.
    -بعد الولوج وخلال إدخال البيانات يتوقف الموقع.
    - البيانات المطلوب إدخالها كثيرة وصعبة عن الكثيرين.
    -المعني يجب علية امتلاك بريد الإلكتروني وطابعة أو يجبر للجوء لأصحاب مقاهي الأنترنات لإستصدار وثيقته مقابل على الأقل 50 دج.
    - شخصيا أفضل الذهاب استصدارها من البلدية للبلدية وليس بهذه الطريقة.

    -2
  • مولود

    كل شيئ على ما يرام الا مكان كتابة تريخ الميلاد لا استطيع الدخول اليها عليكم بتصليحها

    -2
  • محمد ب

    لقد جربت العملية و كانت ناجحة ، لكن يشترط قوة تدفق الأنترنت للدخول للموقع .

    8
  • algerien

    الحمد للله بصيص أمل

    5
  • كمال

    الموقع لا يعمل !!!

    0

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