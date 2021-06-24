وزارة الداخلية: 6 خطوات لايداع الملفات الإدارية عن بعد

عبر الأرضية الرقمية الخاصة بها

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن طريقة وخطوات ايداع الملفات الكترونيا عبر خاصية الشباك عند بعد ودون الحاجة إلى التنقل.

وفي فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” أوضحت الوزارة الخطوات التي يجب اتباعها لايداع الملفات، وهي كالتالي:

1- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الإلكتروني www.interieur.gov.dz

2- اختيار خدمة الشباك عن بعد

3- ملئ البيانات المطلوبة واتباع الخطوات

4- اختيار نوع الملف المراد ايداعه

5- تحميل الوثائق المطلوبة في الملف

6- الضغط على خيار تأكيد الطلب لنقل الوثائق الكترونيا إلى المصالح المعنية

ايداع 50 ملفا إداريا عن بعد أصبح ممكنا

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الثلاثاء 22 جوان، عن استحداث خدمة “الشباك عن بعد” والتي تمكن المواطنين من ايداع 50 ملفا من مختلف الملفات الإدارية عن بعد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بامكان المواطنين ايداع مختلف الملفات ذات الصلة بصلاحية الإدارة المركزية والولاية الدائرة والبلدية، عبر أرضية رقمية وضعت لهذا الشأن.

وزارة الداخلية تؤكد على توفر خدمة استخراج الوثائق عن بعد

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأحد 16 ماي 2021، أنه بامكان المواطنين استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد عبر مجموعة من الروابط الإلكترونية التي وضعتها في الخدمة.

وعبر منشور لها على صفحتها الرسمية، نشرت الوزارة المعنية 3 روابط الكترونية تمكن المواطنين من استخراج وثائق الحالة المدنية، دون الحاجة إلى التنقل.

شهادة الميلاد: https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeNaissance/

عقد الزواج: https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeMariage/

شهادة الوفاة: https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeDeces/

هذه هي مراحل استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد

وضعت وزارة الداخلية أرضية رقمية لتمكين المواطن من استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد، وبصفة آنية، وذلك طيلة أيام الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة لتخفيف العبء على المواطن، وهذه مراحل استخراج الوثائق:

1-الدخول الى موقع استخراج الوثائق: https://etatcivil.interieur.gov.dz

2-يقوم المواطن بتسجيل الطلب لاستخراج شهادة الميلاد

3-يقوم بتحديد هويته بكتابة رقم التعريف الوطني الخاص به الموجود ببطاقة التعريف او جواز السفر أو رخصة السياقة.

4-وضع بريده الالكتروني، رقم الهاتف

5-إدخال معلومات صاحب الشهادة: الاسم، الولاية، البلدية، وتاريخ الميلاد.

6-إدخال رقم عقد الميلاد

7-وفي النهاية يقوم المواطن بالتصريح بأن المعلومات المقدمة صحيحة والتأكيد على المعلومات عليها.

8-وتتم عملية استخراج باقي الوثائق بنفس الطريقة، وتشير البوابة الى أن الوثائق لا تحتاج إلى المصادقة لأنها تحمل أرقاما تسلسلية.

وأكدت وزارة الداخلية في منشور لها، عبر صفحتها على فيسبوك، أن استخراج الوثائق يتم في أي وقت ومن أي مكان.

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت، الخميس، أرضية رقمية جديدة، تسمح للمواطنين باستخراج وثائق للحالة المدنية مثل شهادات الميلاد والوفاة عن بعد.

وأكد وزير الداخلية، كمال بلجود أنها ستسمح بالإضافة إلى تخفيف العبء على المواطنين، بترشيد النفقات وإعادة توجيه الموارد البشرية بالجماعات المحلية.

وفي مرحلة أولى، ستمكن هذه الأرضية الرقمية للمواطنين من استخراج شهادات الميلاد، الزواج، والوفاة على أن توسع إلى وثيقة شهادة الإقامة حسب نفس المصدر.

وستمكن هذه الخدمة الإلكترونية، المواطنين من سحب وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم أو بأحد أقاربهم عن بعد وبصفة آنية وذلك طيلة أيام الأسبوع و على مدار 24 ساعة.