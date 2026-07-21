وزارة الداخلية: 6 وفيات جراء الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن

عملية إحصاء شاملة لتعويض المتضررين

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل يوم الثلاثاء في بيان، تسجيل 6 وفيات، جراء الحرائق التي عرفتها بعض ولايات الوطن، في الأيام الأخيرة.

وقدّمت الوزارة التعازي لعائلات الضحايا، مؤكدة إسداء تعليمات إلى الولاة، بمباشرة عملية إحصاء وجرد شاملة لكل الخسائر التي تم تسجيلها، قصد التكفل بتعويض المتضررين من حرائق الغابات.

وأوضح البيان في هذا الشأن، أن عمليات تعويض المتضررين، ستتمّ بناء على تقارير لجان ولائية، تشرف على تحقيقات ميدانية دقيقة.

“شجاعة استثنائية في حماية الأرواح والممتلكات والغطاء النباتي”

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن “السلطات العمومية لا تدخر أي جهد لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، عبر توفير مختلف الوسائل المادية والبشرية”.

“بما في ذلك إقحام الدعم الجوي من طائرات ومروحيات، لمجابهة الحرائق، التي مسّت الغابات والمحاصيل الزراعية. إلى غاية إخماد كل بؤر الحرائق عبر كامل التراب الوطني”، تقول الوزارة.

كما أشادت وزارة الداخلية بجهود كل المتدخلين الميدانيين، من أعوان الحماية المدنية ووحدات الجيش الوطني الشعبي، والمصالح الأمنية، والمواطنين. في عملية إخماد الحرائق ومجابهتها، أو التبليغ عنها.

حيث نوّهت الوزارة بـ”مجهوداتهم الجبارة وتضحياتهم الكبيرة، في عملية إخماد هذه الحرائق. وما أثبتوه من احترافية عالية، وشجاعة استثنائية في حماية الأرواح والممتلكات والغطاء النباتي”.