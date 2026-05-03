وزارة الدفاع: إتلاف كمية معتبرة من المخدرات المحجوزة

كشفت وزارة الدفاع الوطني عن تنظيم عملية إتلاف جهوية للمخدرات والمؤثرات العقلية، على مستوى ولاية الشلف بالناحية العسكرية الأولى.

وأفاد بيان للوزارة أنه تم إتلاف وحرق 9121 كلغ و500 غرام من الكيف المعالج و195 كلغ و153 غرام من المخدرات الصلبة (الكوكايين والهيرووين) و10.582.389 قرص مهلوس.

وأوضحت أن هذه العلمية تمت تحت إشراف اللجنة الجهوية المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية التي يترأسها النائب العام لولاية الشلف، وجرت في ظروف تنظيمية محكمة بعد أن سخرت لها كل الإمكانيات المادية والبشرية.

للإشارة فقد تم يوم أمس تنقيل كل الكميات المحجوزة التي كانت مجمعة على مستوى مراكز التجميع، حيث تم وزن وجرد كل المحجوزات من طرف مصالح الضبطية القضائية ممثلة في السلطات القضائية، الدرك الوطني والأمن الوطني، ليتم شحنها ومرافقة نقلها إلى المصانع المعنية بالحرق والإتلاف أين تم فتح الأختام وجرد المحجوزات ثم مباشرة عملية إتلاف هاته المخدرات وفقا للتقنيات والمعايير القانونية مع احترام شروط السلامة ومراعاة حماية البيئة والمحيط.