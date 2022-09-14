وزارة الدفاع: إحباط محاولات هجرة 337 شخصا عبر السواحل في أسبوع

أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 337 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (176) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في أسبوع.

وأفاد بيان لوزراة الدفاع الوطني أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 13 سبتمبر الجاري، حيث احبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (337) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (176) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

عدة عمليات منها توقيف مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، (50) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (18) قنطار و(07) كيلوغرام من الكيف المعالج، كما تم ضبط (5,100) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(296475) قرصا مهلوسا.

وأضاف البيان أنه في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (262) شخصا وضبطت مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و(16) مركبة و(47) مولدا كهربائيا و(34) مطرقة ضغط و(03) أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما تم توقيف (16) شخصا وضبط (09) بنادق صيد و(04) مسدسات آلية وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ (11) طن وكذا (27) قنطار من مادة التبغ و(14010) وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا بكل من ورقلة وبسكرة والوادي وسطيف وباتنة والمسيلة وإن ڤزام. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ (12380) لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (337) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (176) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.