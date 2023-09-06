 وزارة الدفاع: إحباط محاولة إدخال قنطار من الكيف عبر الحدود

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 21 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أنه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 30 أوت إلى 05 سبتمبر 2023.

وأضاف البيان أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (21) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (01) قنطار و(29) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (115284) قرص مهلوس.

وتابع البيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عملية بحث وتفتيش ببومرداس من كشف وتدمير (07) مخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على (10) قنابل يدوية دفاعية و(04) قنابل تقليدية الصنع، بالإضافة إلى منظار (01) ميدان وكمية من المواد المتفجرة وأغراض أخرى. في نفس السياق، تم توقيف (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وبكل من تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار وعين صالح وإن أمناس، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (284) شخصا وضبطت (22) مركبة و(214) مولدا كهربائيا و(125) مطرقة ضغط و(05) أجهزة للكشف عن المعادن و(5,85) طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (17) شخصا آخر وضبط (15) بندقية صيد و(37) قنطار من مادة التبغ و(362) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (8945) لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (46) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (99) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.