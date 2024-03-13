وزارة الدفاع: إحباط محاولة إدخال 3 قناطير من الكيف قادمة من المغرب

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، من إحباط محاولة إدخال 3 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وأوقفت 46 تاجر مخدرات.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (46) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (03) قناطير و(45) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (32579) قرص مهلوس.

وأضاف البيان “في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 12مارس 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني:

وتابع البيان “في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين متفرقتين، فيما تم كشف وتدمير قنبلتين (02) تقليديتي الصنع ببومرداس.

وأضاف “وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (271) شخصا وضبطت (30) مركبة و (127) مولدا كهربائيا و (106) مطارق ضغط و(10) أجهزة للكشف عن المعادن و(21) قنطار من خام الذهب والحجارة،بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (25) شخصا آخر وضبط (11) بندقية صيد و (03) مسدسات آلية و(20587) لتر من الوقود و (58) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و (83) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.”

من جهة أخرى، قال البيان “تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (39) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (294) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.”