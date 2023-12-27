وزارة الدفاع: إحباط محاولة إدخال 7 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مع مختلف مصالح الأمن 26 تاجر مخدرات وأحبطت محاولة إدخال 7 قناطير و22 كلغ من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع، الأربعاء، أنه خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 ديسمبر 2023، ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 26 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 7 قناطير و22 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (65005)قرص مهلوس.

كما أوقفت مفـرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج بـاجي مختـار/ن.ع.6، إرهابيين (02) إثنين كانـا ينشطـان ضمن جماعات إرهابية بالخارج. ويتعلق الأمر بكل من “م. سالك” المدعو “مولود” و”ن. سيد علي” المدعو “معاذ”.

وكشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتفتيش بالبويرة(08) مخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على مواد متفجرة،

وتابع البيان أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإيليزي وجانت، 172 شخصا وضبطت 18 مركبة 109 مولدات كهربائية و 105 مطارق ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما قامت بتوقيف 16 شخصا آخر وضبط بندقية1رشاشة FMPK وبندقية 1 نصف آلية و 19 بندقية صيد و(7466) لتر من الوقود و71 قنطارا من مادة التبغ و(2482) وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (267) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، كما تم توقيف (150) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.