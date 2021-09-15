وزارة الدفاع: إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 354 شخصا من جنسيات مختلفة  

تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لأزيد من 300 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وتوقيف 32 مهاجرا آخر من جنسيات مختلفة عبر عدة ولايات.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أن “حراس السواحل تمكنوا من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية لـ 354 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (32) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية والوادي والأغواط”.

وأضاف البيان أنه “في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 14 سبتمبر 2021 عديد العمليات التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينةط.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وأشار البيان أنه “في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ(12) قنطارا و(63) كيلوغرام من الكيف المعالج و(500) غرام من الكوكايين، في حين تم توقيف (15) تاجر مخدرات وحجز (19471) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى”.

وجاء في البيان “من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (163) شخصا وضبطت (05) مركبات و(125) مولدا كهربائيا و(92) مطرقة ضغط، وكميات من المتفجرات ومعدات التفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (07) قناطير من خليط خام الذهب والحجارة و(1,25) طن من المواد الغذائية، في حين تم حجز (03) بنادق صيد و(51) قنطار من مادة التبغ بكل من باتنة وسطيف والوادي وبسكرة. كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (16523) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وجانت وتمنراستط.

في سياق آخر، “تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية لـ (354) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (32) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية والوادي والأغواط”.