وزارة الدفاع: إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست

سلّم الإرهابيان المسميان التوجي إبراهيم، وعربي لدمي محمد، نفسيهما، الأحد، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، الاثنين، أنه في إطار جهود الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب وبفضل يقظة مصالح الأمن المختصة، سلّم الإرهابيان المسميان “التوجي إبراهيم”، و”عربي لدمي محمد”، نفسيهما، يوم 13 فيفري 2022، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

وأضاف البيان أن الإرهابيين التحقا سنة 2012 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، كان بحوزتهما مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع “ماس-32” بالإضافة إلى مخزني (02) ذخيرة و(32) طلقة.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي لتؤكد عزم الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة، وكذا الجهود الحثيثة التي تبذلها قواتنا المسلحة في الميدان، من أجل بسط الأمن والسكينة عبر كامل التراب الوطني.