وزارة الدفاع: إرهابيان يسلمان نفسيهما وتوقيف 6 عناصر دعم

كشفت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء عن الحصيلة التدخلات الأسبوعية التي نفذتها مفارز الجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي مجال مكافحة الإرهاب، سـلـم الإرهابيان “فولاني أحمد” المدعو “أبوبكر الطاهر” و”التيباري الزين” المدعو “عبد الحكيم” نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار وكان بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكميـة مـن الذخيـرة وأغراض أخرى.

كم تم توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بمحاربة الجريمة المنظمة، تم توقيف 55 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 4 قناطير و6 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبط 6,31 كيلوغرام من مادة الكوكايين و661.439 قرص مهلوس.

وزارة الدفاع أعلنت كذلك عن توقيف 200 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام ،وضبط 30 مركبة و192 مولد كهربائي و97 مطرقة ضغط و8 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 8 أشخاص آخرين وضبط 12 بندقية صيد و4 مسدسات آلية وبندقيةقناصة و14.960 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 12,75 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وأنقذوا 231 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع،

وتوقيف 98 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.