وزارة الدفاع: إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

التحق سنة 2008 بالجماعات الإرهابية

كشفت وزارة الدفاع الوطني، عن إقدام الإرهابي المسمى، هنوني أحمد، على تسليم نفسه للسلطات العسكرية، ببرج باجي محتار بالناحية العسكرية السادسة.

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني،الإثنين، أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود مصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، سلّم الإرهابي المُسمى “هنوني أحمد”، المدعو “إبراهيم”، نفسه يوم أمس الأحد 13 جوان 2021 للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة”.

وأضاف ذات المصدر “أن الإرهابي الذي كان قد التحق سنة 2008 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن (01) ذخيرة مملوء”.

وأوضح بيان وزارة الدفاع، أن هذه العملية تأتي “لتؤكد عزم ويقظة الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة، وكذا الجهود الحثيثة التي تبذلها قواتنا المسلحة في الميدان، من أجل بسط الأمن والسكينة عبر كامل التراب الوطني“.