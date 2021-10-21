وزارة الدفاع: إنقاذ ثلاثة مواطنين من طرف حوامة للجيش بإليزي

حاصرتهم السيول الجارفة

تمكنت حوامة تابعة للجيش الوطني الشعبي، الخميس، من إجلاء ثلاثة مواطنين كانوا عالقين في وادي تاغزيت بعد أن حاصرتهم السيول الجارفة اثر الأمطار الغزيرة التي عرفتها ولاية إليزي.

بيان وزارة الدفاع الوطني

في إطار المهام الإنسانية التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني الشعبي، تدخلت حوامة تابعة للقوات الجوية بالقطاع العسكري إليزي بالناحية العسكرية الرابعة، يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، لإجلاء ثلاثة (03) مواطنين كانوا عالقين في وادي تاغزيت بعد أن حاصرتهم السيول الجارفة اثر الأمطار الغزيرة التي عرفتها ولاية إليزي.

هذه العملية تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية لتقديم يد العون والتضامن مع المواطنين في كل ربوع الوطن.