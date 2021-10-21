-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
حاصرتهم السيول الجارفة

وزارة الدفاع: إنقاذ ثلاثة مواطنين من طرف حوامة للجيش بإليزي

الشروق أونلاين
  • 241
  • 0
وزارة الدفاع: إنقاذ ثلاثة مواطنين من طرف حوامة للجيش بإليزي

تمكنت حوامة تابعة للجيش الوطني الشعبي، الخميس، من إجلاء ثلاثة مواطنين كانوا عالقين في وادي تاغزيت بعد أن حاصرتهم السيول الجارفة اثر الأمطار الغزيرة التي عرفتها ولاية إليزي.

بيان وزارة الدفاع الوطني

في إطار المهام الإنسانية التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني الشعبي، تدخلت حوامة تابعة للقوات الجوية بالقطاع العسكري إليزي بالناحية العسكرية الرابعة، يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، لإجلاء ثلاثة (03) مواطنين كانوا عالقين في وادي تاغزيت بعد أن حاصرتهم السيول الجارفة اثر الأمطار الغزيرة التي عرفتها ولاية إليزي.

هذه العملية تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية لتقديم يد العون والتضامن مع المواطنين في كل ربوع الوطن.

مقالات ذات صلة
أول تطبيق للدفع الإلكتروني عبر الهاتف النقال في الجزائر

أول تطبيق للدفع الإلكتروني عبر الهاتف النقال في الجزائر

زيادات الأجور ستشمل القطاع الخاص أيضا

زيادات الأجور ستشمل القطاع الخاص أيضا

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

إحباط هجرة غير شرعية لـ23 شابا بساحل عنابة

إحباط هجرة غير شرعية لـ23 شابا بساحل عنابة

الناطقة باسم الحكومة البريطانية: الجزائر شريك تجاري واستثماري هام  

الناطقة باسم الحكومة البريطانية: الجزائر شريك تجاري واستثماري هام  

المولد النبوي: 31 حريقا بالجزائر العاصمة بسبب الألعاب النارية

المولد النبوي: 31 حريقا بالجزائر العاصمة بسبب الألعاب النارية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد