وزارة الدفاع: إنقاذ 701 “حراق” كانوا على متن قوارب تقليدية

خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 أكتوبر

أحبطت وحدات حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية، تمكنت خلالها من انقاذ 701 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ان “وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 أكتوبر2021، نفذت عديد العمليات التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا”.

ففي مجال مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير مخبأين (02) للجماعات الإرهابية بسكيكدة و(05) قنابل تقليدية الصنع بكل من بومرداس والمدية.

حجز حوالي 224 ألف قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة

وفي سياق عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة (09) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ(889) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (34) تاجر مخدرات آخرين بحوزتهم (49) كيلوغرام من نفس المادة و(223956) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

استرجاع 122 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، (413) شخصا وضبطت (26) مركبة و(241) مولدا كهربائيا و(122) مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (15) طن من خليط خام الذهب والحجارة، في حين تم توقيف (26) شخصا آخر وحجز (09) بنادق صيد ومسدسين (02) آليين و(717305) وحدة من الألعاب النارية و(89,5) قنطار من مادة التبغ بكل من الوادي وبسكرة وورڤلة وإن أمناس وباتنة، كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (71150) لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

بالمقابل تم توقيف (118) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إن أمناس وتلمسان وعين تيموشنت وغرداية.