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الجزائر

وزارة الدفاع: استشهاد جنديين وإصابة آخر في انفجار لغم تقليدي الصنع بعين الدفلى

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع: استشهاد جنديين وإصابة آخر في انفجار لغم تقليدي الصنع بعين الدفلى

استشهد جنديان متعاقدان وأصيب آخر بجروح، في انفجار لغم تقليدي الصنع بولاية عين الدفلى.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، السبت، أنه ”في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة تاشتة زوقاغة بولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى يوم 06 أوت 2021، وإثر انفجار لغم تقليدي الصنع، تم تسجيل استشهاد كل من الجندي المتعاقد مزيان فؤاد والجندي المتعاقد عمور صلاح الدين في ميدان الشرف فيما أصيب الجندي المتعاقد ديب بدرالدين بجروح طفيفة”.

ونقل البيان تعازي ئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة لأسرتي الشهيدين وتمنيه الشفاء العاجل للجندي الجريح.

 وأضاف البيان أن الفريق السعيد شنقريحة أكد عزم الجيش على مطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم.

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