استشهد ليلة الخميس، عسكريان على إثر إشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي، بمنطقة حاسي تيريرين بالقطاع العملياتي إن قزام بإقليم الناحية العسكرية السادسة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع “في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وعلى إثر إشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة حاسي تيريرين بالقطاع العملياتي إن قزام بإقليم الناحية العسكرية السادسة، استشهد ليلة أمس الخميس 27 جانفي 2022، عسكريان ويتعلق الأمر بكل من: الملازم العامل سيدهم مرباح الدين و العريف المتعاقد بن عليوة نسيم، رحمهما الله”.

كما أسفرت هذه العملية على القضاء على إرهابيين (02) واسترجاع رشاش ثقيل عيار (12.7 ملم)، مسدسين رشاشين (02) من نوع كلاشنيكوف، سيارة (01) رباعية الدفع وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات.

وعلى إثر ذلك، يتقدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرتي الفقيدين وأقاربهما، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جنانه، وأن يلهم أهلهما وذويهما جميل الصبر والسلوان.

كما يؤكد الفريق الحرص الشديد للجيش الوطني الشعبي على مواصلة عمليات مكافحة فلول الجماعات الإرهابية وحماية حدودنا من آفة الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة عبر كافة ربوع الوطن، في كل الظروف والأحوال.