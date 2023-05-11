وزارة الدفاع: استشهاد نقيب والقبض على 4 إرهابيين في اشتباك بتسيمسيلت

قامت مفارز للجيش الوطني الشعبي برصد مجموعة إرهابية والاشتباك معها، مما أدى إلى استشهاد النقيب تناح محمد وإلقاء القبض على أفرادها الأربعة بنواحي تيسمسيلت.

وأفاد بيان لوزراة الدفاع الوطني، الخميس، أنه “في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها وحدات قواتنا المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط يوم 10 ماي 2023، بمنطقة عين القصرية بسيدي مصباح بلدية برج الأمير عبد القادر بولاية تيسمسيلت بالناحية العسكرية الثانية، قامت مفارز للجيش الوطني الشعبي برصد مجموعة إرهابية والاشتباك معها، مما أدى إلى استشهاد النقيب تناح محمد في ميدان الشرف.

كما جاء في بيان وزراة الدفاع أن العملية مكنت من محاصرة وتطويق المجموعة الإرهابية والقبض على أفرادها الأربعة (04)ويتعلق الأمر بكل من :

– الإرهابي: بلعقبان رشيد، المكنى عدي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2003،

– الإرهابي: زوابر حمزة الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016،

– الإرهابي: نواور بلال الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، والإرهابي خباز إبراهيم المكنى عبد الودود.

كما تم خلال هذه العملية استرجاع ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية (01) نصف آلية نوع سيمينوف،(01) قنبلة يدوية وكميات من الذخيرة وأغراض أخرى.

وتابع بيان وزراة الدفاع أن الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قدم تعازيه لعائلة الشهيد النقيب تناح محمد الذي استشهد في العملية.

وأضاف البيان أنه وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة لعائلة الشهيد النقيب تناح محمد، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه.