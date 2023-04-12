وزارة الدفاع الروسية: العثور على 240 مسبّبا للأمراض الخطيرة في مختبرات بأوكرانيا

ادّعى مسؤول في وزارة الدفاع الروسية أن بلاده تجري أبحاثا على عيّنات من 240 نوعا من مسبّبات الأمراض الخطيرة، قال إنه تمّ العثور عليها في 4 مختبرات بأوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في روسيا إيغور كيريلوف قوله:”تم العثور في تلك المختبرات على نحو 240 مادة مسبّبة للأمراض. ويتعلّق معظمها بالجمرة الخبيثة والكوليرا”.

وأضاف المسؤول الروسي يقول:”نحن نتعاون مع وزارة الصحة والهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك في هذا المجال”.

وأكد كيريلوف في ذات السياق، أن روسيا تمتلك لقاحات وأدوية مضادّة لكل “الأمراض التي يتمّ فحصها في المختبرات الأوكرانية”، على حدّ قوله.