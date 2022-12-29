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وزارة الدفاع الصينية: مستعدّون للتعاون مع الجيوش العربية لحفظ السلم

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع الصينية: مستعدّون للتعاون مع الجيوش العربية لحفظ السلم
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المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية

أبدت بكين استعدادها للتعاون مع جيوش الدول العربية، من أجل حفظ الأمن العالمي. حسب ما جاء في تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، إن دور القوات المسلحة الصينية، وجيوش الدول العربية، مهمّ للحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

وأشار كيفي في حديثه إلى “تطور العلاقات بين الصين والدول العربية في المجال العسكري، بشكل سريع وسليم في السنوات الأخيرة”.

كما أكد المتحدث أن “الجيش الصيني مستعدّ للعمل مع جيوش الدول العربية. لتنفيذ التوافق الذى تم التوصل إليه فى القمة الصينية العربية، والترويج المشترك لمبادرات الأمن العالمي”.

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