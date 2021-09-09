وزارة الدفاع: الفريق شنقريحة ينصب مديرا جديدا للإيصال والإعلام

أشرف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على التنصيب الرسمي للمدير الجديد للإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي.

بيان وزارة الدفاع

السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يشرف على التنصيب الرسمي للمدير الجديد للإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي

باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مساء هذا اليوم الخميس 09 سبتمبر 2021، بالمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال بالناحية العسكرية الأولى، على مراسم حفل التنصيب الرسمي للّواء مبروك سابع، مديرا للإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي، خلفا للّواء بوعلام مادي.

في البداية وبعد مراسم الاستقبال، وبحضور قائد الناحية العسكرية الأولى ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي، التقى السيد الفريق بإطارات المديرية بقاعة المحاضرات، حيث ألقى كلمة بالمناسبة، أكد فيها أن هذا التعيين يأتي في إطار مساعي القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، الرامية إلى جعل سنة التداول على الوظائف والمناصب بمختلف مستوياتها، سنة حميدة وتقليدا راسخا، ينبعث من خلالها نــفــس جديد بين الصفوف، وديناميكية متجددة :

“باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 07 سبتمبر 2021، أنصب رسميا اللواء مبروك سابع، مديرا للإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي، خلفا للواء بوعلام مادي.

ويأتي هذا التعيين في إطار مساعي القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، الرامية إلى جعل سنة التداول على الوظائف والمناصب بمختلف مستوياتها، سنة حميدة وتقليدا راسخا، ينبعث من خلالها نــفــس جديد بين الصفوف، وديناميكية متجددة، يتجسد من خلالها طموح الأفراد، ويكبر أملهم في جعل تقديس العمل والنزاهة والإخلاص والمقدرة والوفاء للوطن، المعايير الوحيدة، لبلوغ أسمى المسؤوليات والمناصب، لاسيما ضمن هذه المديرية الحساسة، لأن مجال الإعلام والاتصال، يعد من بين الميادين الأكثر أهمية وحيوية في وقتنا الحالي”.

السيد الفريق أضاف أن القيادة العليا مدركة تمام الإدراك لحتمية رفع التحديات المستجدة، من خلال العمل على تسطير إستراتيجية إعلام واتصال فاعلة، نابعة من قيم ثورتنا التحريرية المجيدة ومسترشدة بعمقنا التاريخي والوطني الحافل بالأمجاد والبطولات:

“هذه التحديات الحقيقية التي ندرك اليوم في الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، تمام الإدراك حتمية رفعها ونعمل، بدعم وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على تسطير إستراتيجية إعلام واتصال فاعلة، نابعة من قيم ثورتنا التحريرية المجيدة، ومسترشدة بعمقنا التاريخي والوطني الحافل بالأمجاد والبطولات، ومتكيفة مع مقومات شخصيتنا الوطنية ومع خصوصياتنا الذاتية، وقادرة على المساهمة في بناء منظومة دفاعية وطنية متكاملة المهام، منسجمة الأداء، يمثل فيها الإعلام والاتصال ركنا مهما ومحوريا”.

في الأخير، أسدى السيد الفريق لإطارات المديرية جملة من التوجيهات والتعليمات تصب في مجملها حول ضرورة مضاعفة الجهود وتنسيقها، للتصدي لكافة الحملات الدعائية الهدامة، مهما كان نوعها ومصدرها، من خلال إعمال اتصال قوامه الآنية والمصداقية، يعرض الحقائق ويقيم علاقات بناءة، مع وسائل الإعلام، حتى يبقى الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، دائما، عنوانا للانتصارات، والجاهزية والاستعداد الدائم للدفاع عن المصالح العليا للوطن.

ختاما، صادق السيد الفريق على محضر تسليم السلطة ووقع على السجل الذهبي للمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال.