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الجزائر

وزارة الدفاع: القبض على إرهابي بتمنراست كان ينشط بالخارج

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع: القبض على إرهابي بتمنراست كان ينشط بالخارج

كشفت وزارة الدفاع الوطني، عن إلقاء القبض على الإرهابي المسمى “ولد بوقصيب مختار” الذي كان ينشط ضمن جماعات إرهابية بالخارج.

وأكدت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، أن مفـرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست ألقت القبض على الإرهابي المسمى “ولد بوقصيب مختار” الذي كان ينشط ضمن جماعات إرهابية بالخارج.

كما أوقفت مفارز أخرى  7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني “نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 31جانفي إلى 06 فيفري 2024 ،عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني:

وتابع البيان انه ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (55)تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (06) قناطير و(10)كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب،

– ضبط (1,86)كيلوغرام من مادة الكوكايين و (184827) قرص مهلوس؛

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام وجانت (236)شخصا وضبطت(26)مركبة و(187) مولدا كهربائيا و(112)مطرقة ضغط و(10)أجهزة للكشف عن المعادن و(19)قنطار من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غيرالمشروع عن الذهب.

–  توقيف (32)شخصا آخر وضبط مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف و(22)بندقيةصيد و(03) مسدسات آلية و(32643) لتر من الوقود و(53)طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(36)قنطار من مادة التبغ و(26103) وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وأضاف البيان “تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنيةلـ (148) شخصاكانوا على متن قوارب تقليدية الصنع،

-توقيف (352) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.”

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