وزارة الدفاع: القضاء على إرهابِيَين وتوقيف اثنين آخرين في إن قزام

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم السبت، من القضاء على إرهابيين اثنين، وتوقيف اثنين آخرين، في كمين محكم، قرب الشريط الحدودي الجنوبي بالقطاع العملياتي إن قزام.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد أسفرت هذه “العملية النوعية، عن استرجاع أسلحة ثقيلة ومعدات أخرى تمثلت في:

أربعة (04) عربات من نوع طويوطا ستايشن (محروقة)؛

ثلاثة (03) رشاشات ثقيلة من نوع 12.7 ملم (محروقة)؛

رشاش (01) من نوع FMPK (محروق)؛

ستة (06) أسلحة رشاشة من نوع كلاشنكوف PMAK (محروقة)؛

سلاح رشاش (01) من نوع كلاشنكوف PMAK (حالة جيدة)؛

سلاح رشاش (01) مجهول النوع (محروق)؛

قاذف صاروخي (01) من نوعRPG-7 (محروق)؛

بندقية قناصة (01) من نوع SVD (محروقة)؛

هاتف (01) من نوع ثريا؛

اثنين (02) هواتف نقالة ذكية؛

اثنين (02) هواتف نقالة.

“وتأتي هذه العملية النوعية، لتؤكد مرة أخرى عزم ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي في حماية حدودنا، وتطهير بلادنا من آفة الإرهاب. وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن”، يضيف البيان.