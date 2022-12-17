-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة الدفاع: القضاء على إرهابِيَين وتوقيف اثنين آخرين في إن قزام
الجزائر

وزارة الدفاع: القضاء على إرهابِيَين وتوقيف اثنين آخرين في إن قزام

الشروق أونلاين
  • 182
  • 0
وزارة الدفاع: القضاء على إرهابِيَين وتوقيف اثنين آخرين في إن قزام

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم السبت، من القضاء على إرهابيين اثنين، وتوقيف اثنين آخرين، في كمين محكم، قرب الشريط الحدودي الجنوبي بالقطاع العملياتي إن قزام.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد أسفرت هذه “العملية النوعية، عن استرجاع أسلحة ثقيلة ومعدات أخرى تمثلت في:

  •  أربعة (04) عربات من نوع طويوطا ستايشن (محروقة)؛
  •  ثلاثة (03) رشاشات ثقيلة من نوع 12.7 ملم (محروقة)؛
  •  رشاش (01) من نوع FMPK (محروق)؛
  •  ستة (06) أسلحة رشاشة من نوع كلاشنكوف PMAK (محروقة)؛
  •  سلاح رشاش (01) من نوع كلاشنكوف PMAK (حالة جيدة)؛
  • سلاح رشاش (01) مجهول النوع (محروق)؛
  •  قاذف صاروخي (01) من نوعRPG-7 (محروق)؛
  •  بندقية قناصة (01) من نوع SVD (محروقة)؛
  •  هاتف (01) من نوع ثريا؛
  • اثنين (02) هواتف نقالة ذكية؛
  •  اثنين (02) هواتف نقالة.

“وتأتي هذه العملية النوعية، لتؤكد مرة أخرى عزم ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي في حماية حدودنا، وتطهير بلادنا من آفة الإرهاب. وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن”، يضيف البيان.

مقالات ذات صلة
موقع دولي: طلب كبير على التمور الجزائرية في أمريكا الشمالية

موقع دولي: طلب كبير على التمور الجزائرية في أمريكا الشمالية

تسديد المخلفات المالية العالقة للأساتذة المستخلفين

تسديد المخلفات المالية العالقة للأساتذة المستخلفين

أسئلة برلمانية تستلزم “الردّ الفوري” على طاولة الحكومة

أسئلة برلمانية تستلزم “الردّ الفوري” على طاولة الحكومة

العمل بأقطاب الامتياز في التعليم العالي مارس المقبل

العمل بأقطاب الامتياز في التعليم العالي مارس المقبل

الدرك الوطني يوجه تنبيها جديدا لسائقي الحافلات

الدرك الوطني يوجه تنبيها جديدا لسائقي الحافلات

هزة أرضية بقوة 3.4 درجات تضرب ولاية مستغانم

هزة أرضية بقوة 3.4 درجات تضرب ولاية مستغانم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد