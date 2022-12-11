وزارة الدفاع: القضاء على 3 إرهابيين وتوقيف آخر في تيبازة
تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم الأحد، من القضاء على 3 إرهابيين وتوقيف 1 آخر، في عملية بحث وتمشيط بجبال قوراية في تيبازة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع.
ووفق ما ذكره البيان، فقد أسفرت “هذه العملية النوعية، عن استرجاع:
- مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف،
- بندقيتين (02) مضخيتين،
- أربعة (04) مخازن ذخيرة،
- ثلاثة (03) نظارات ميدان،
- هاتف نقال وأغراض أخرى.
“وتأتي هذه النتائج الإيجابية والحاسمة لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، لتؤكد عزم وإصرار قواتنا المسلحة على القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا”، يضيف بيان الدفاع.