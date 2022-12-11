وزارة الدفاع: القضاء على 3 إرهابيين وتوقيف آخر في تيبازة

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم الأحد، من القضاء على 3 إرهابيين وتوقيف 1 آخر، في عملية بحث وتمشيط بجبال قوراية في تيبازة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع.

ووفق ما ذكره البيان، فقد أسفرت “هذه العملية النوعية، عن استرجاع:

مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف،

بندقيتين (02) مضخيتين،

أربعة (04) مخازن ذخيرة،

ثلاثة (03) نظارات ميدان،

هاتف نقال وأغراض أخرى.

“وتأتي هذه النتائج الإيجابية والحاسمة لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، لتؤكد عزم وإصرار قواتنا المسلحة على القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا”، يضيف بيان الدفاع.