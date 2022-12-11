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وزارة الدفاع: القضاء على 3 إرهابيين وتوقيف آخر في تيبازة
الجزائر

وزارة الدفاع: القضاء على 3 إرهابيين وتوقيف آخر في تيبازة

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع: القضاء على 3 إرهابيين وتوقيف آخر في تيبازة
أرشيف
الجيش يقضي على إرهابيين في تيبازة

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم الأحد، من القضاء على 3 إرهابيين وتوقيف 1 آخر، في عملية بحث وتمشيط بجبال قوراية في تيبازة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع.

ووفق ما ذكره البيان، فقد أسفرت “هذه العملية النوعية، عن استرجاع:

  • مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف،
  • بندقيتين (02) مضخيتين،
  • أربعة (04) مخازن ذخيرة،
  • ثلاثة (03) نظارات ميدان،
  • هاتف نقال وأغراض أخرى.

“وتأتي هذه النتائج الإيجابية والحاسمة لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، لتؤكد عزم وإصرار قواتنا المسلحة على القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا”، يضيف بيان الدفاع.

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