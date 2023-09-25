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وزارة الدفاع الوطني: إتلاف وحرق كمية كبيرة من المخدرات بالشلف
الجزائر
قرابة 5 أطنان من الكيف المعالج وأزيد من 8 ملايين قرص مهلوس..

وزارة الدفاع الوطني: إتلاف وحرق كمية كبيرة من المخدرات بالشلف

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع الوطني: إتلاف وحرق كمية كبيرة من المخدرات بالشلف
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وزارة الدفاع الوطني

كشف بيان وزارة الدفاع الوطني، يوم الإثنين، عن إتلاف وحرق كمية كبيرة من المخدرات بوادي سلي ولاية الشلف.  

وأفاد بيان وزارة الدفاع أنه “تم إتلاف 4 أطنان و840.371 كيلوغرام من مادة الكيف المعالج و8 ملايين و152 ألف و261 قرصا مهلوسا”.

بالإضافة إلى “56 كيلوغرام و903 غرام من المخدرات الصلبة ( كوكايين+هيروويين). وذلك بوادي سلي بولاية الشلف بالناحية العسكرية الأولى.

وذكر البيان أن “الكميات تم حجزها عبر كامل التراب الوطني من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والأمن. وكذا مصالح الجمارك الجزائرية”.

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