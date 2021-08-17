وزارة الدفاع الوطني: اقتناء 4 طائرات قاذفة للمياه لمكافحة حرائق الغابات

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن اقتناء 4 طائرات برمائية قاذفة للمياه متعددة المهام جديدة، من صنع روسي نوع”BE-200 BERIEV-200” .

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني “على إثر الحرائق التي مست عدة مناطق من الوطن، وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، القاضية بتكليف وزارة الدفاع الوطني بالإشراف على عملية اقتناء طائرات متخصصة في مكافحة حرائق الغابات، على الفور أطلقت وزارة الدفاع الوطني الاستشارات الضرورية لدى مصنعين ذوي سمعة عالمية قادرين على تجسيد المشروع بصفة استعجالية، ليقع الاختيار على مُصنِع روسي ذو سمعة عالمية.”

وعليه شرعت المصالح المعنية لوزارة الدفاع الوطني في التفاوض مع هذه الشركة للتوصل إلى اتفاق حول اقتناء في أقرب الآجال لأربع (04) طائرات برمائية قاذفة للمياه متعددة المهام جديدة، من صنع روسي نوع (BE-200) BERIEV-200، ذات محركات مزدوجة قدرتها الاستيعابية (13.000) لتر ويمكنها التدخل لمكافحة حرائق الغابات في الظروف الجوية القصوى والمعقدة.

هذه الطائرات القاذفة للمياه (BE-200) ذات سمعة عالمية، أثبتت نجاعتها خلال استخدامها في مكافحة حرائق الغابات التي مست العديد من دول العالم مؤخرا وستعطي دعما قويا لجهود الدولة في مكافحة ومواجهة الحرائق بفعالية وسرعة.