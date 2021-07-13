وزارة الدفاع الوطني: تحييد 19 إرهابيا خلال عام 2021

كشفت وزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، إنه تم خلال السداسي الأول من عام 2021، تحييد 19 إرهابيا وتوقيف 72 عنصر دعم للجماعات الإرهابية واسترجاع 302 قطعة سلاح.

بيان الوزارة:

في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال السداسي الأول من سنة 2021 عديد العمليات التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بواجب الحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا: