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الجزائر

وزارة الدفاع الوطني: تحييد 19 إرهابيا خلال عام 2021

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع الوطني: تحييد 19 إرهابيا خلال عام 2021

كشفت وزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، إنه تم خلال السداسي الأول من عام 2021، تحييد 19 إرهابيا وتوقيف 72 عنصر دعم للجماعات الإرهابية واسترجاع 302 قطعة سلاح.

بيان الوزارة:

في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال السداسي الأول من سنة 2021 عديد العمليات التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بواجب الحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا:

  • العملية الأحداث الحصيلة
    مكافحة الإرهاب تحييد 19 إرهابي القضاء على إرهابيين 9
    استسلام إرهابيين 5
    توقيف إرهابيين 5
    توقيف عناصر دعم للجماعات الإرهابية 72
    مخابئ 41
    قنابل تقليدية 84
    مدفع هاون 1
    استرجاع 302  قطعة سلاح كلاشنيكوف 29
    بنادق من مختلف الأصناف 256
    مسدسات آلية 16
    منظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع “ستريلا M2 “ 1
    قذائف من مختلف العيارات 27
    طلقات 290909
    أشرطة ذخيرة 35
    بارود (قنطـار) 2.8
    مكافحة آفة المخدرات توقيف تجار مخدرات 866
    الكيف المعالج (قنطـار) 345.9
    كوكايين (قنطـار) 4.917
    أقراص مهلوسة 1098093
    محاربة الجريمة المنظمة توقيف أشخاص 6198
    مطارق ضغط 2367
    مولدات كهربائية 4177
    جهازكشف عن المعادن 85
    خليط الذهب والحجارة (طن) 659.4
    نحاس (ق) 792.2
    أجهزة اتصال 4935
    مشروبات (وحدة) 322921
    مواد غذائية (طن) 642.7
    تبغ (قنطـار) 407.9
    عربات 555
    ألعاب نارية (وحدة) 2384079
    حجز كميات من الوقود (ل) 587560
    مواد صيدلانية (وحدة) 48000
    تفكيك شبكات إجرامية تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 6 أشخاص بحوزتهم 4 ملايير و 108.5 مليون سنتيم منها 3 ملايير و 93 مليون سنتيم مزورة، حاولوا إدخالها وترويجها بالتواطؤ مع شبكات إجرامية مغربية
    تفكيك خلية إجرامية مسلحة مكونة من منتمين للحركة الإرهابية MAK، متورطين في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن
    محاربة الهجرة غير الشرعية مرشح للهجرة غير الشرعية 1712
    مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة 2665
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