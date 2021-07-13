وزارة الدفاع الوطني: تحييد 19 إرهابيا خلال عام 2021
كشفت وزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، إنه تم خلال السداسي الأول من عام 2021، تحييد 19 إرهابيا وتوقيف 72 عنصر دعم للجماعات الإرهابية واسترجاع 302 قطعة سلاح.
بيان الوزارة:
في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال السداسي الأول من سنة 2021 عديد العمليات التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بواجب الحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا:
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العملية الأحداث الحصيلة مكافحة الإرهاب تحييد 19 إرهابي القضاء على إرهابيين 9 استسلام إرهابيين 5 توقيف إرهابيين 5 توقيف عناصر دعم للجماعات الإرهابية 72 مخابئ 41 قنابل تقليدية 84 مدفع هاون 1 استرجاع 302 قطعة سلاح كلاشنيكوف 29 بنادق من مختلف الأصناف 256 مسدسات آلية 16 منظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع “ستريلا M2 “ 1 قذائف من مختلف العيارات 27 طلقات 290909 أشرطة ذخيرة 35 بارود (قنطـار) 2.8 مكافحة آفة المخدرات توقيف تجار مخدرات 866 الكيف المعالج (قنطـار) 345.9 كوكايين (قنطـار) 4.917 أقراص مهلوسة 1098093 محاربة الجريمة المنظمة توقيف أشخاص 6198 مطارق ضغط 2367 مولدات كهربائية 4177 جهازكشف عن المعادن 85 خليط الذهب والحجارة (طن) 659.4 نحاس (ق) 792.2 أجهزة اتصال 4935 مشروبات (وحدة) 322921 مواد غذائية (طن) 642.7 تبغ (قنطـار) 407.9 عربات 555 ألعاب نارية (وحدة) 2384079 حجز كميات من الوقود (ل) 587560 مواد صيدلانية (وحدة) 48000 تفكيك شبكات إجرامية تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 6 أشخاص بحوزتهم 4 ملايير و 108.5 مليون سنتيم منها 3 ملايير و 93 مليون سنتيم مزورة، حاولوا إدخالها وترويجها بالتواطؤ مع شبكات إجرامية مغربية تفكيك خلية إجرامية مسلحة مكونة من منتمين للحركة الإرهابية MAK، متورطين في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن محاربة الهجرة غير الشرعية مرشح للهجرة غير الشرعية 1712 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة 2665