وزارة الدفاع الوطني تعلن حجز كمية ضخمة من الكوكايين بوهران

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الاثنين حجز كمية ضخمة من الكوكايين بالواجهة الغربية بوهران.

بيان الوزارة

في سياق عمليات مكافحة التهريب والجريمة المنظمة وفي إطار تأمين وحماية مياهنا الإقليمية، تمكن حراس السواحل لقيادة القوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية بوهران، يوم 26 جوان 2021 على الساعة العاشرة مساء، من إحباط محاولة إدخال كمية ضخمة من مادة الكوكايين كانت موجهة لإغراق بلادنا بالسموم والمخدرات.

العملية انطلقت إثر بلاغ من طرف صيادين جزائريين، يُفيد بتواجد أكياس مشبوهة تطفو فوق سطح البحر، حيث تم توجيه وحدات لحراس السواحل بأرزيو إلى عين المكان على بعد (06) ميل بحري شمال غرب رأس كاربون بوهران، أين تم انتشال وضبط كمية من مادة الكوكايين بوزن يُقدر بـ(490,05) كيلوغرام كانت موزعة على (442) صفيحة.

جدير بالذكر أن التحاليل المخبرية للمصالح المختصة للدرك الوطني أكدت أن الأمر يتعلق فعلا بمادة الكوكايين، في حين لا يزال التحقيق متواصلا قصد الوقوف على كامل الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بهذه المحاولة الإجرامية.

تأتي هذه العملية لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها ميدانيا وحدات الجيش الوطني الشعبي لاسيما على ضوء الحس المدني وروح التعاون لدى المواطن الذي يساهم بدوره في محاربة الجريمة. كما تضاف إلى عديد العمليات التي مكنت من إحباط أية محاولة لإدخال وترويج هذه السموم ببلادنا