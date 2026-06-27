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الجزائر
تحييد إرهابيين، استرجاع أسلحة نارية، حجز كميات من المخدرات...

وزارة الدفاع الوطني تكشف عن الحصيلة العملياتية للجيش خلال السداسي الأول 2026

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع الوطني تكشف عن الحصيلة العملياتية للجيش خلال السداسي الأول 2026
ح. م
وزارة الدفاع الوطني.

نشرت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها اليوم السبت، 27 جوان، الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال السداسي الأول من سنة 2026.

وحسب ذات المصدر، نجحت قوات الجيش الوطني الشعبي خلال هذه الفترة في تحييد 23 إرهابيا وتوقيف 147 عنصر دعم واسترجاع 49 قطعة سلاح ناري من مختلف الأصناف بالإضافة إلى كميات معتبرة من الذخيرة.

إضافة إلى توقيف 1092 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 156.5 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وحجز 730.46 كلغ من مادة الكوكايين و25.6 مليون قرص مهلوس.

كما قامت قوات الجيش الوطني الشعبي بتوقيف 8111 شخصا وإسترجاع 159 قطعة سلاح ناري فيما تم حجز 856 مركبة و3442 مطرقة ضغط و6436 مولد كهربائي و55 جهاز كشف عن المعادن بالإضافة إلى 945397 لتر من الوقود و726 قنطار من مادة التبغ و1160 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي مجال الهجرة غير الشرعية، فقامت قوات الجيش الوطني الشعبي بتوقيف 9065 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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