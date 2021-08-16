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الجزائر

وزارة الدفاع الوطني: 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا تصل الجزائر

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع الوطني: 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا تصل الجزائر

حطت صباح، الاثنين، بالقاعدة الجوية بوفاريك طائرة  نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية، على متنها شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تقدر بثلاثة ملايين 3 جرعة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني “في إطار الجهود المتواصلة الهادفة إلى الحد من إنتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حطت صباح اليوم  16 أوت 2021، بالقاعدة الجوية بوفاريك/ ن.ع.1، طائرة (01) نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية، على متنها شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تقدر بثلاثة ملايين (03) جرعة تم اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية.”

وتجدر الإشارة أن العملية تبقى متواصلة وسيتم جلب في قادم الأيام شحنات أخرى للقاحات والمعدات الطبية اللازمة، لتدعيم المنظومة الصحية.

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