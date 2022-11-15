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وزارة الدفاع: انطلاق التسجيلات الخاصة بفئة رجال الصف المتعاقدين

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع: انطلاق التسجيلات الخاصة بفئة رجال الصف المتعاقدين

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، عن انطلاق التسجيلات الأولية الخاصة بفئة رجال الصف المتعاقدين على البوابة الالكترونية.

شروط التجنيد

1-الجنسية الجزائرية؛

2-السن من 18 إلى 22 سنة

3-العزوبة

4-التمتع باللياقة البدنية الجيدة

تكوين الملف الأولي للتجنيد

1-استمارة معلومات (يتم ملؤها عبر الموقع)

2-نسخة من الشهادة المطلوبة

3-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

4-صورة شمسية

كيفية التسجيل عبر الموقع

تتم عملية التسجيل الأولي بإتباع الخطوات التالية:

1-الولوج إلى الموقع المخصص للتسجيلات الأولية عبر الرابط التالي: تجنيد الطلبة رجال الصف المتعاقدين؛

2-ملء استمارة المعلومات المعروضة على الشاشة، والتأكد من صحة المعلومات المُدخلة (خاصة عنوان البريد الإلكتروني لأهميته في باقي مراحل التسجيل.)؛

3-فور تأكيد التسجيل بالنقر على زر “التسجيل” سيتم عرض نسخة (pdf) للاستمارة الخاصة بالمترشّح، يجب عليه تحميلها والاحتفاظ بها لإدراجها في ملفّ الترشح إذا تمّ اختياره.

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