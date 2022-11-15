وزارة الدفاع: انطلاق التسجيلات الخاصة بفئة رجال الصف المتعاقدين
أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، عن انطلاق التسجيلات الأولية الخاصة بفئة رجال الصف المتعاقدين على البوابة الالكترونية.
1-الجنسية الجزائرية؛
2-السن من 18 إلى 22 سنة
3-العزوبة
4-التمتع باللياقة البدنية الجيدة
تكوين الملف الأولي للتجنيد
1-استمارة معلومات (يتم ملؤها عبر الموقع)
2-نسخة من الشهادة المطلوبة
3-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
4-صورة شمسية
كيفية التسجيل عبر الموقع
تتم عملية التسجيل الأولي بإتباع الخطوات التالية:
1-الولوج إلى الموقع المخصص للتسجيلات الأولية عبر الرابط التالي: تجنيد الطلبة رجال الصف المتعاقدين؛
2-ملء استمارة المعلومات المعروضة على الشاشة، والتأكد من صحة المعلومات المُدخلة (خاصة عنوان البريد الإلكتروني لأهميته في باقي مراحل التسجيل.)؛
3-فور تأكيد التسجيل بالنقر على زر “التسجيل” سيتم عرض نسخة (pdf) للاستمارة الخاصة بالمترشّح، يجب عليه تحميلها والاحتفاظ بها لإدراجها في ملفّ الترشح إذا تمّ اختياره.