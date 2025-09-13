وزارة الدفاع: تحديد هوية إرهابيين اثنين تم القضاء عليهما بتيبازة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن تحديد هوية إرهابيين اثنين تمكنت مفارز الجيش الشعبي الوطني من القضاء عليهما على مستوى بلدية بني ميلك دائرة الداموس بالقطاع العسكري تيبازة بإقليم الناحية العسكرية الأولى.

وأفاد بيان للوزارة، السبت، أنه “تبعا لعملية البحث والتمشيط التي نفذتها مفارز من الجيش الوطني الشعبي يوم 08 سبتمبر 2025، على مستوى بلدية بني ميلك دائرة الداموس بالقطاع العسكري تيبازة بإقليم الناحية العسكرية الأولى، والتي تم على إثرها القضاء على إرهابيين إثنين واسترجاع بندقية رشاشة من نوع (FMPK)، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، منظار ميدان وأغراض أخرى، مكنت عملية تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما، من التعرف على كل من:

الإرهابي عليوي فيصل، المكنى “أبو محسن”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2019؛

الإرهابي جليدي رشيد، المكنى “خالد”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005.

وأضح البيان أن الإرهابيين كانا ضمن بقايا جماعة إرهابية مسلحة كانت تنشط وسط البلاد.